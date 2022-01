1 In Sulz am Eck gibt es die ehemalige Mutterkirche von Wildberg zu entdecken Foto: Fritsch

Die Schäferlaufstadt startet kulturell gut gerüstet in das Jahr 2022. Noch immer plant die Stadt aufgrund der Pandemie mit Vorsicht, und Änderungen sind jederzeit möglich, doch gibt es schon einiges, auf das man sich freuen kann.















Link kopiert

Wildberg - Im Flyer "Die Schäferlaufstadt Wildberg entdecken – Geschichten, Kirchen und Natur" für das Jahr 2022 finden sich schon einige Termine. Allen voran die Gästeführungen, bei denen verschiedene historische Aspekte auf spannende Weise beleuchtet werden. In den Sommermonaten finden wieder offene Stadtführungen statt, immer am ersten Sonntag im Monat. Los geht es immer um 14 Uhr am Marktbrunnen vor dem Rathaus Wildberg und von hier aus etwa eineinhalb Stunden zur Schlossanlage, dem mittelalterlichen Stadtkern, Toren, Stadtmauern und dem Kloster Reuthin. Angesetzte Termine sind: 6. März, 3. April, 1. Mai, 5. Juni, 3. Juli, 7. August, 4. September und 2. Oktober.

Im Fruchtkasten des ehemaligen Klosters befindet sich das liebevoll gepflegte Heimatmuseum. Das Museum hat immer sonn- und feiertags geöffnet, von April bis Oktober von 14 bis 17 Uhr sowie von November bis März von 13 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Individuelle Museumsführungen zu einem Wunschtermin können bei der Stadt Wildberg angefragt werden. Auch weitere individuelle Führungen zu allen Anlässen können zu einem Wunschtermin bei der Stadt Wildberg, Abteilung Tourismus und Kultur, vereinbart werden.

Gotteshäuser mit neuen Augen entdecken

Die Martinskirche, erbaut 1467, ist ein echtes Kleinod in der Kernstadt. Am Sonntag, 8. Mai, sowie am Sonntag, 11. September, jeweils um 14 Uhr, nehmen die Kirchenführer interessierte Besucher mit durch die Epochen. Die Führungen werden auf Spendenbasis angeboten. Treffpunkt ist vor der Martinskirche Wildberg.

Mit dem ehemaligen Adelssitz Gültlingen befasst sich die Führung am Samstag, 21. Mai, ab 15 Uhr genauer. Treffpunkt ist der Sportplatz in Gültlingen. Am Samstag, 23. April, ab 15 Uhr können Interessierte den Erholungsort Schönbronn näher kennenlernen. Die Führung beginnt am Dorfgemeinschaftshaus. Zu einer Feld-, Wald- und Wiesenwanderung durch Sulz am Eck sind Besucher am Samstag, 30. April, ab 14 Uhr eingeladen. Treffpunkt ist der Sportplatz. Ebenfalls in Sulz am Eck gibt es die ehemalige Mutterkirche von Wildberg zu entdecken. Die Kassettendecke aus der Barockzeit gilt als eine der schönsten Kirchendecken Württembergs. Näheres erfahren Besucher bei der Führung auf Spendenbasis am Samstag, 11. Juni, ab 14 Uhr. Treffpunkt ist die Michaelskirche.

Eine der schönsten Dorfkirchen Württembergs ist die Pfarrkirche Effringen, deren historische Besonderheiten bei einer Führung auf Spendenbasis am Sonntag, 11. September, ab 14 Uhr näher beleuchtet werden. Um 15.30 Uhr schließt sich eine Familienführung an. Treffpunkt ist die Effringer Kirche. Individuelle Führungen durch die Kirchen können direkt mit den jeweiligen evangelischen Kirchengemeinden abgesprochen werden. Das gilt auch für die Dorfkirche Schönbronn.

Im Planwagen ins Gäu

Geologie, Elemente und hoch zu Ross

Am Sonntag, 8. Mai, führt Schwarzwald-Guide Bärbel Dürr bei einer geologischen Wanderung durch die wildromantische Lützenschlucht. Los geht es um 15 Uhr am Bahnhof Wildberg. Eine Anmeldung bei Bärbel Dürr (0174/5910060 oder baerbelwandert@gmail.com) ist erforderlich, bei ihr können auch individuelle Führungen gebucht werden.

Heilpraktikerin Elke Melchger veranstaltet mehrere Fünf-Elemente-Führungen, immer dienstags ab 17 Uhr am 1. März, 5. April, 3. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 2. August, 6. September und 4. Oktober. Eine Anmeldung bei Elke Melchger (0151/ 18305466, 07054/3739531 oder mail@naturheilpraxismelchger.de) ist erforderlich.

Hoch zu Ross oder mit dem Planwagen das Hecken- und Schlehengäu erkunden – dazu laden Edwin und Birgit Bäuerle zu individuell buchbaren Terminen ein. Auch verschiedene Kurse werden angeboten. Weitere Informationen unter www.achal-tekkiner-reitsport.de.

Weitere Termine zum vormerken

Ein paar kulturelle Veranstaltungen sind bereits vorläufig terminiert. Am 9. April lädt die Stadtkapelle zu ihrem Frühjahrskonzert in der Stadthalle ein. Am 21. und 22. Mai führt die Musikschule eine Sinfonie in der Schönbronner Halle auf. Der Schäferaktionstag ist für den 19. Juni geplant, vom 15. bis 18. Juli steht der Schäferlauf im Kalender. Am 31. Juli sowie am 4. September ist mit dem Kindertheater in der Schlossanlage Spaß für die ganze Familie geboten. Für den 24. September plant die Musikschule eine Serenade in der Schlossanlage. Und am 26. und 27. November kehrt bei der Wildberger Klosterweihnacht besinnliche Stimmung ein.