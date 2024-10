Im April dieses Jahres führten die Ukulele Harmonists zum ersten Mal ein Osapu durch. Osapu bedeutet „Open sing and play Ukulele“. Zu gut deutsch: Bringt eure Ukulele mit und lasst uns gemeinsam singen und musizieren.

Die Veranstaltung kam bei den teilnehmenden Gästen so gut an, dass der Leiter der Ukulele Harmonists, Peter Frölich, beschlossen hat, weitere Veranstaltungen dieser Art durchzuführen. Open Sing And Play Ukulele ist eine offene und lockere Runde, in der alle, die mitmachen, einfach nur Spaß beim gemeinsamen Singen und Musizieren haben wollen. Es wird ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Songs aus verschiedenen Genres vorbereitet.

Einführung zu jedem Lid

Zu jedem Lied gibt es eine kurze Einführung zu den wichtigsten Akkorden und der Schlagtechnik. Und dann wird gemeinsam gesungen und gespielt. Die Liedtexte mit den Akkorden werden für alle sichtbar an die Wand projiziert. Es müssen also keine Noten, Liederbücher und sonstige Musikliteratur mitgebracht werden.

Wer einfach nur mitsingen möchte, ist auch eingeladen, schließlich sind die Ukulele Harmonists eine Abteilung des Gesangvereins Harmonie Tumlingen-Hörschweiler-Cresbach.

Für die Instrumente gilt: Bitte nur Sopran-, Konzert- oder Tenor-Ukuleles mitbringen. Es stehen auch einige wenige Leihinstrumente zur Verfügung. Um Fehltöne zu minimieren, werden alle Instrumente vor Beginn gestimmt.

Hier findet Osapu statt

Zur Deckung der Kosten wird ein kleiner Obolus erbeten. Das Osapu findet in Waldachtal-Tumlingen in der Gaststätte „Schenke und mehr“, Alte Schule, Rötweg 6, statt. Und zwar am Dienstag, 15. Oktober, von 20 Uhr bis etwa 22 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.

Weitere Informationen findet man auch im Internet unter:www.happy2sing.de.