Kultur in Waldachtal: Die Büffel kommen wieder nach Salzstetten

Der Förderverein Schlössle erweitert sein Kulturprogramm erfolgreich auf Kinder und Familien. Melodischer Swing und Jazz stehen im Februar 2026 auf dem Programm.

Als Kulturtempel hat sich das Salzstetter Schlössle etabliert und sich in der Region einen guten Ruf für Premium-Events erworben. Nach einer erneuten Renovierungs-Maßnahme 2025 richtet sich der Fokus auf die Verjüngung des Schlössle-Teams. Was steht sonst 2026 an? Mit dem Fördervereins-Vorsitzenden Eberhard Armbruster (66) haben wir im Vorfeld des Gastspiels der Kraichgau Buffalos am Samstag, 17. Januar, um 20 Uhr im Schlössle ein Gespräch geführt.

Was erwartet die Besucher des Western-Musik-Events im Kulturtempel?

Die Besucher erwartet wieder ein Abend mit hochklassigen Titeln im Good Old Country Style.

Ist Salzstetten und Waldachtal für die Büffel nicht längst zur zweiten Heimat geworden?

Das ist wirklich so. Die Kraichgau Buffalos treten am 17. Januar zum siebten Mal im Schlössle auf. Die drei Musiker aus Bretten haben hier ein Stammpublikum und die Veranstaltung ist immer sehr schnell ausverkauft.

Auf das Schlössle-Team ist Verlass. Dennoch wünscht sich der Förderverein weitere jüngere Aktive. Foto: Walter Maier

Ist es inzwischen nicht die beliebteste Veranstaltung im Programm „Kultur und Kaffee“?

Das kann man wirklich so sagen. Das Publikum wünscht sich jedes Jahr bei den zahlreichen Zugaben, dass die Buffalos wieder auftreten.

Wie ist das Programm 2025/26 bisher gelaufen?

Wir sind sehr zufrieden. Die erste Veranstaltung „Mental-Magie mit Andy Häusler war ausverkauft. Das Publikum war von der hochklassigen Show begeistert.

Was plant der Förderverein 2026? Welche Vorhaben?

Wir haben jetzt im Winter noch drei Veranstaltungen im Programm: Am 17. Januar die Kraichgau Buffalos. Am 18. Januar öffnen wir wieder zum Kaffeenachmittag. Am 21. Februar tritt erstmals das „Mangosteen Duo“ mit melodischem Swing und Jazz auf. Selbstgemachten Kuchen bieten wir wieder am 22. Februar.

Das älteste Gebäude von Salzstetten, das über 500 Jahre alte Schlössle, dient heute als Kulturtempel für niveauvolle Veranstaltungen. Foto: Walter Maier

Und zum Abschluss des Winterprogramms?

Am 28. März tritt die in der Region sehr bekannte Formation „Sixpack“ auf. Auch diese Veranstaltung ist schon ausverkauft. Am 29. März öffnen wir nochmals zu einem Kaffeenachmittag und schließen abends mit der Förderverein-Mitgliederversammlung unsere Saison im Rahmen von „Kultur und Kaffee“ ab.

Wie steht es um die Nachwuchs-Findung für die Vorstandschaft des Fördervereins?

Es ist uns in den letzten Jahren gelungen, viele junge Mitglieder zu werben. Darüber hinaus haben wir einige Jüngere gewonnen, die im Beirat des Fördervereins mitarbeiten. Darüber sind wir sehr froh.

Sollte es gelingen, das Führungsteam zu verjüngen, könnte sich das Programm dann nicht auch teilweise auf Jüngere ausrichten?

Die Verjüngung des Führungsteams zeigt schon erste Auswirkungen. Wir haben im letzten Jahr im April bereits eine neue Veranstaltung „Ein Clown entdeckt die Welt“ für Kinder und Familien aufgenommen. Diese Veranstaltung wurde von Katrin Kreuzberger und unserem zweiten Vorsitzenden Herbert Erath organisiert und war ein voller Erfolg. Wir wollen daher eine vergleichbare Veranstaltung für Kinder und Eltern im April 2027 anbieten.

Auf was dürfen sich die Besucher am 21. Februar freuen?

Wir haben eine sehr interessante Veranstaltung mit dem „Mangosteen Duo“ aus der Pfalz neu im Programm. Auf der Suche nach einem Ensemble, das melodischen Jazz und Gesang anbietet, sind wir auf diese Gruppe gestoßen. Martin und Tomoko Schütz bringen melodische Jazz- und Swing-Standards, Latin- sowie Pop- und Rocksongs. Martin Schütz ist ein exzellenter Pianist, seine Frau eine herausragende Sängerin. Für diese Veranstaltung gibt es noch Karten im Vorverkauf.

Gibt es darüber hinaus neue Ideen für das Kulturprogramm?

Wir arbeiten intensiv an unserem nächsten Programm Herbst 2026 und Winter 2027 und werden sicher wieder hochklassige Künstler ins Schlössle verpflichten. Unsere Schlössle-Fans dürfen sich auf Überraschungen freuen.