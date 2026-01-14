Kultur in Waldachtal: Die Büffel kommen wieder nach Salzstetten

Der Förderverein Schlössle erweitert sein Kulturprogramm erfolgreich auf Kinder und Familien. Melodischer Swing und Jazz stehen im Februar 2026 auf dem Programm.
Als Kulturtempel hat sich das Salzstetter Schlössle etabliert und sich in der Region einen guten Ruf für Premium-Events erworben. Nach einer erneuten Renovierungs-Maßnahme 2025 richtet sich der Fokus auf die Verjüngung des Schlössle-Teams. Was steht sonst 2026 an? Mit dem Fördervereins-Vorsitzenden Eberhard Armbruster (66) haben wir im Vorfeld des Gastspiels der Kraichgau Buffalos am Samstag, 17. Januar, um 20 Uhr im Schlössle ein Gespräch geführt.