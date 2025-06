„Die Kulturnacht ist weiterhin attraktiv und zieht viele Besucher an“, sagte am Freitag Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier bei der Programmvorstellung in Schwenningen. Er hat das Veranstaltungsformat aus der Taufe gehoben. Und kann sich jetzt darüber freuen, dass „das Baby volljährig wird“.

Los geht’s am Samstag, 5. Juli, um 18 Uhr. Oberbürgermeister Jürgen Roth eröffnet die Veranstaltung auf der Hauptbühne auf dem Muslenplatz. Das Motto „Voll Schön“ spielt auf die Abkürzung VS für die Doppelstadt an. Um 18.15 Uhr gehts weiter mit den Follow Mes, um 20.10 Uhr sind die Tap Devils des TCS Schwenningen dran, um 20.30 Uhr Deejay Plus und schließlich ab 22.30 Uhr der Haupt-Act „Sweet Soul Music“. Und um Mitternacht wird vom Muslenplatz aus das große Feuerwerk gezündet.

Das große Feuerwerk

Ein Akteur der ersten Stunde ist die Doubletown Bigband VS. Vorstand Matthias Fellhauer kann sich noch gut an die Premiere der Band bei der Kulturnacht erinnern – das lief so gut, dass Doubletown jetzt fast ein wenig zum „festen“ Inventar der Großveranstaltung mit Auftritten jeweils auf der Bühne des Mautheparks gehört. „800 Leute vor dieser Bühne, das war immer großartig“, sagte Fellhauer. Die Zahl des Stammpublikums hier sei stetig gewachsen. „Toll ist auch, dass bei Bühne und Technik alles zur Verfügung steht – der Tisch ist für uns gedeckt.“ Bis zu 20 Musikerinnen und Musiker sorgen bei Doubletown für den guten Ton. Am 5. Juli sind fünf Bandmitglieder der ersten Stunde der Kulturnacht auf der Kulturnacht dabei.

Das erste Mal präsentiert sich der Kulturverein Caba bei dem Fest. Eine feste Größe sind die Mitglieder beim Villinger Innenhoffestival und zaubern dort jedes Mal leckeres Essen. „Wir wollen aktiver werden“, erzählte die Vorsitzende Nimet Demirdag. Zuletzt sei es im Verein eher ruhig zugegangen. Jetzt will man wieder mehr nach außen gehen und ist daher auch mit einem Stand mit leckerem Essen im Mauthepark zu erleben. Außerdem hat man die aus Stuttgart stammende Band Babalar dabei, die ab 23.15 Uhr mit einer Mischung aus türkischem Pop und Alternativ Rock das Publikum begeistern will.

Neue Beiträge, neue Orte

Die organisatorischen Fäden laufen wieder bei Kulturamtsmitarbeiterin Sandra Bummel zusammen. „Erstmals fassen wir die vielen Tanzdarbietungen auf der Bühne am Hockenplatz zusammen“, berichtete sie. So will man dazu beitragen, dass auf den verschiedenen Bühnen nicht so viel umgebaut werden muss. Das sorgt für zeitliche Lücken im Programm.

Auf dem Marktplatz werden am 5. Juli mehr Bands spielen, so Bummel. Das Programm hier reicht vom Auftritt der Schwenninger Stadtmusik (18.45 Uhr) über Bands wie Groove Connection (20 Uhr) und Audio (21.15 Uhr) bis hin zu einer Bauchtanzgruppe und Vorführungen des Kamerunischen Vereins (23.45 Uhr). Auch auf dem Marktplatz sind Vereine stationiert und Mitmachaktionen geplant.

Das Kommunale Kino Guckloch bietet zusammen mit „VS ist bunt“ ein Kurzfilm-Open-Air-Kino ab 18 Uhr im Hof der Kona-Fabrik an der Alleenstraße an. In der städtischen Galerie geht am 5. Juli eine neue Ausstellung an den Start (Künstlergespräch um 11 Uhr).

Mehr als 1000 Akteure ermöglichen ein breit gefächertes Programm, das eigentlich für alle Geschmäcker war bereit hält – für einen vergleichsweisen moderaten Preis. Im Vorverkauf kosten die Eintrittsbändel zwölf Euro, an der Abendkasse 14 Euro.

Die Eintrittsgelder sowie die Einnahmen von Sponsoren sorgen dafür, dass 70 Prozent der Kosten wieder reinkommen, so Andreas Dobmeier. Wichtiger Faktor ist bei der Kulturnacht das Wetter. „Bis auf das letzte Jahr hatten wir immer Glück“, so der Kulturamtsleiter. Der Dauerregen 2024 sorgte gleich für einen kräftigen Einbruch bei den Besucherzahlen.

Die Kosten sind, wie in anderen Bereichen auch, gestiegen insbesondere bei der Technik und bei den Sicherheitsvorkehrungen. „Wir wollen dem Publikum vermitteln, dass man bei der Kulturnacht keine Angst haben muss.“ Es gibt ein umfassendes Sicherheitskonzept. Einsatzzentrum ist wieder im Rathaus Schwenningen. Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst überwachen die Veranstaltung. An den Einfahrten sind Sperren eingerichtet, damit unberechtigte Fahrzeuge nicht in die Menge preschen können. Außerdem gilt eine Waffenverbotszone.

Kostenlose Shuttlebusse

Sandra Bummel weist auf die Shuttlebusse hin, die bis 4.30 Uhr vom Villinger Busbahnhof nach Schwenningen fahren sowie aus den Ortschaften. Die Benutzung ist mit Eintrittsbändel im gesamten Stadtgebiet kostenlos.

Weitere Infos dazu gibt es unter www.v-s.link/lskn

Kulturnacht in Kürze

Eröffnung

Offiziell eröffnet Oberbürgermeister Jürgen Roth die Kulturnacht um 18 Uhr auf der Hauptbühne auf dem Muslenplatz. Um 24 Uhr wird das Feuerwerk überm Muslenplatz gezündet.

Eintritt

Die Eintrittsbändel kosten im Vorverkauf zwölf und an der Abendkasse 14 Euro. Der Eintritt für Kinder bis 13 Jahre ist frei, sie benötigen keine Bändel. Kurzentschlossene können Bändel am Veranstaltungstag noch in den Tourist-Informationen sowie in der Stadtbibliothek (zehn bis 14 Uhr) erwerben.