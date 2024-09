Das Institut „Lied in den Jahrhunderten“ der Staatlichen Hochschule für Musik veranstaltet vom 8. bis 15. September die Deutsche Liedakademie.

Es ist bereits das 14. Mal, dass diese Veranstaltung stattfindet. Das Eröffnungskonzert findet am Sonntag, 8. September, in der Hochschule statt. Beginn ist um 19 Uhr. Die Liedakademie bietet laut Veranstalter fortgeschrittenen Studierenden und jungen professionellen Sängerinnen und Sängern sowie Pianistinnen und Pianisten die Möglichkeit, sich intensiv mit dem Kunstlied auseinanderzusetzen.

„Eine einmalige Chance“

„Der einwöchige Kursus eröffnet die einmalige Chance, an einem Ort mit mehreren renommierten Liedinterpreten gleichzeitig praktisch-künstlerisch zu arbeiten“, sagt Alexander Fleischer.

Der Professor für Liedgestaltung an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen und Leiter des Instituts „Lied in den Jahrhunderten“ ist Teil des international besetzten Dozententeams.

Die Lehrenden bieten jeweils verschiedene, einander ergänzende Komponisten- und Themen-Schwerpunkte an. Damit haben die teilnehmenden Lied-Duos die Möglichkeit, eine große Bandbreite des internationalen Lied-Repertoires zu erarbeiten.

Zusätzliche Konzerte

Dieses Jahr wird das Angebot durch drei renommierte Sänger ergänzt, die in Konzerten gemeinsam mit den Dozenten zu erleben sein werden. Damit präsentiert sich die Deutsche Liedakademie erstmalig mit zusätzlichen Konzerten nach außen und in die Region.

Alexander Fleischer möchte damit das Kunstlied und die Arbeit der Liedakademie einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren und die Begeisterung für dieses Genre wecken. „Uns ist es gelungen, drei international renommierte Interpreten nach Trossingen zu locken und Lied auf Spitzenniveau zu präsentieren. Die Dozenten der Liedakademie treten mit vergleichbaren Sängern an den bekanntesten Orten und in internationalen Festivals auf. Nun kommen alle in dieser intensiven Woche in Trossingen zusammen“, freut er sich schon jetzt. Die Akademie-Teilnehmer erleben die „Profis“ hautnah als Lehrer und auf der Bühne. Mehr Informationen gibt es unter www.deutscheliedakademie.de.

Das Programm

Das ist geboten

Nach dem Eröffnungskonzert am 8. September um 19 Uhr an der Musikhochschule geht es weiter am 10. September mit der Petite suite à trois – Lieder und Klavier zu vier Händen (19.30 Uhr). Am 11. September heißt es „Kabarett und mehr“ – Lieder von A. Schönberg (19.30 Uhr). Am Freitag, 13. September sind ausgewählte Teilnehmer in einem Kontert in der Kunststiftung Hohenkarpfen zu hören (18 Uhr)

Der Abschluss

Die Abschlussmatinee ist am Sonntag, 15. September, um 11 Uhr an der Musikhochschule.