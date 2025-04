Die Stadtmusik und der Jugendchor bereiten dem Publikum in Trossingen einen besonderen Konzertabend.

Unter der Leitung von Oliver Helbich brachte die Stadtmusik Trossingen eine ganz besondere musikalische Vielfalt zum Klingen, nämlich mit Werken aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen – von festlicher Barockmusik über klassische Meisterwerke bis hin zu modernen Kompositionen.

Als Konzertpartner bereicherte der Jugendchor Trossingen unter der Leitung von Kantorin Esther Holl diesen ganz besonderen Konzertabend in der katholischen Kirche St. Theresia. Vor acht Jahren habe man schon einmal miteinander musiziert, erläuterte Stadtmusik-Vorstandsmitglied Marco Möst, damals allerdings in der evangelischen Martin-Luther-Kirche. Es sei somit wieder „die gelebte Ökumene in Trossingen“.

Mit drei Sätzen aus der „Orlando Suite“ im Arrangement von Jan de Haan, eröffnete die Stadtmusik Trossingen das Konzert in der besonderen Atmosphäre der Theresienkirche. Spieltechnische wie auch musikalische Herausforderungen stellte „Toccata for Band“ von Frank Erickson an die Stadtmusik, die mit Bravour bewältigt wurden.

Mit ruhiger, beinahe schwebender Melodie wurden die Konzertbesucher in der voll besetzten Theresienkirche zurückgeführt in die Winterzeit mit dem Largo Winter aus Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ in einem Arrangement von Philip Sparke. Ein kontrastreiches, gleichzeitig auch ein schönes ergänzendes Programm hatte der Jugendchor Trossingen unter der Leitung von Kantorin Esther Holl mitgebracht. Die jugendlich feinen Stimmen erklangen zunächst von der Empore mit vier Kirchenmusikstücken „Ich will den Herren loben allezeit“, „Lobe den Herren, meine Seele“, „Heilig ist Gott“ und „Was mich auf dieser Welt betrübt“.

Mit Orgelbegleitung

Begleitet wurde der Chor von der Orgel und teilweise auch mit Nicola Schlenker an der Violine und Susanne Klein mit der Flöte. Mit „Jesus bleibet meine Freude“, einem Choral aus der Kantate BWV 147 von Johann Sebastian Bach, aber im Arrangement von Philip Sparke wurde die Theresienkirche von der Stadtmusik Trossingen mit einem festlichen Charakter erfüllt. In feierlicher und würdevoller Atmosphäre erklang der „Priestermarsch“ aus der Oper „die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Sehr passend zur Kirche war mit ruhigen, getragenen Klängen die „Arie des Sarasto“ (In diesen heiligen Hallen).

Zu seinem zweiten musikalischen Block wechselte der Jugendchor die Empore und begeisterte auf der Treppe vor dem Altar die Konzertbesucher mit drei bekannten modernen englisch gesungenen Stücken „Tears in Heaven“, „Streets of London“ und „Blue Moon“. Die 14 Jugendlichen wurden von Kantorin Esther Holl am Klavier begleitet und wünschten zum Abschluss mit dem Text von Joseph Eichendorff „O du Stille Zeit“ eine „Gute Nacht“.

Tosender Beifall

Den fulminanten Abschluss spielte die Stadtmusik Trossingen mit der energiegeladenen Komposition „Towards a New Horizon“ von Steven Reinke. Auch die Zugabe „Ich wollte nie erwachsen sein“ aus „Tabaluga“ gefiel. Tosender Beifall und stehende Ovationen waren die Krönung dieses Kirchenkonzertes. Der Eintritt war übrigens frei, doch Spenden erbeten, die zu gleichen Teilen dem Tafelladen Trossingen, dem Jugendchor Trossingen und dem neuen Jugendorchester der Stadtmusik Trossingen zu Gute kommen.