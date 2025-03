Außergewöhnliches Farbspiel Wieso man Debora Weissers Kunst am besten live in Königsfeld erlebt

Debora Weisser macht Kunst, die man am besten selbst erlebt – denn je nachdem, in welchem Licht man sie betrachtet, ändert sich ihr Aussehen. Ihren außergewöhnlichen Stil entdeckte Weisser auf bemerkenswerte Weise. Sie machte ihre Not zur Tugend.