Kultur in Simmersfeld: Wie sich ein kleiner Eisbär auch ins Herz der Großen spielt

Nicht nur Kinder ließen sich von dem bekannten Stück auf dem Programm der Kulturwerkstatt Simmersfeld verzaubern.
Mehr als hundert Kinder, Eltern und Großeltern strömten in den Saal – eine so bunte, lebendige Mischung, dass es sich fast wie ein Familienfest für den ganzen Ort anfühlte. Doch sobald das Licht sanft gedimmt wurde, geschah etwas Erstaunliches: Ruhe. Konzentrierte, gespannte, ehrliche Aufmerksamkeit – bei Kindern ab drei Jahren keine Selbstverständlichkeit. „Es gibt kaum Theaterproduktionen, die so junge Kinder erreichen. Normalerweise beginnt Kindertheater erst ab fünf Jahren. Umso schöner war diese wunderbar konzentrierte Stimmung“, staunte auch Roland Schweizer, künstlerischer Leiter der Kulturwerkstatt.