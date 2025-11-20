Kultur in Simmersfeld: Wie sich ein kleiner Eisbär auch ins Herz der Großen spielt

Mehr als hundert Kinder, Eltern und Großeltern strömten in den Saal – eine so bunte, lebendige Mischung, dass es sich fast wie ein Familienfest für den ganzen Ort anfühlte. Doch sobald das Licht sanft gedimmt wurde, geschah etwas Erstaunliches: Ruhe. Konzentrierte, gespannte, ehrliche Aufmerksamkeit – bei Kindern ab drei Jahren keine Selbstverständlichkeit. „Es gibt kaum Theaterproduktionen, die so junge Kinder erreichen. Normalerweise beginnt Kindertheater erst ab fünf Jahren. Umso schöner war diese wunderbar konzentrierte Stimmung“, staunte auch Roland Schweizer, künstlerischer Leiter der Kulturwerkstatt.

Lars begegnet verschiedenen Tierfiguren, darunter einem Nilpferd. Foto: Aylin Kaya Reise durch Schnee und Eis Manchmal braucht es nicht viel, um einen ganzen Raum in Staunen zu versetzen – nur eine Bühne, ein wenig Schnee aus Licht und den Mut eines kleinen Eisbären. Gespielt wurde das Stück vom marotte-Figurentheater Karlsruhe, das jährlich rund 200 Vorstellungen im In- und Ausland gibt. Auf der Bühne stand Friederike Krahl, die mit feinsten Gesten und einer warmen Präsenz die Figuren zum Leben erweckte. Die Regie führte Thomas Hänsel, ausgebildet in Ostberlin und seit vielen Jahren prägendes Gesicht des marotte-Theaters – professionell, präzise und voller Liebe fürs Detail. Das Ergebnis: eine 40-minütige Reise durch Schnee, Eis und Abenteuer, bei der selbst die Erwachsenen unweigerlich mitfieberten.

Erstes großes Abenteuer

Die Geschichte selbst ist zart und mutig zugleich: Lars, der kleine Eisbär, treibt auf einer Eisscholle hinaus aufs Meer und erlebt sein erstes großes Abenteuer. Ein Stoff, der für die Kleinsten gemacht ist – und doch die Großen genauso berührt. Am Ende, als Lars den Weg zurück nach Hause findet, war im Saal dieses leise, warme Gefühl zu spüren, das nur Kindertheater schaffen kann: Man ist wieder ein bisschen Kind.

Der Auftritt des Adler-Puppets sorgt für einen lebhaften Moment im Abenteuer des kleinen Eisbären. Foto: Aylin Kaya

Neustart beim Thema Kultur für Kinder

Für die Kulturwerkstatt Simmersfeld war der Nachmittag mehr als eine Veranstaltung – er war ein Neustart. „Wir haben lange kein Kindertheater mehr bei uns gehabt. Diese Idee war goldrichtig – und das Publikum hat es uns gezeigt“, betonte Schweizer. Dass so viele Familien kamen, bestätigt, wie wichtig Formate für die ganz jungen Zuschauer sind. Und wie gut professionelle Kunst sie erreichen kann, wenn sie mit Sorgfalt gemacht ist.

Das Abenteuer des kleinen Lars, der am Ende wieder den Weg nach Hause findet, berührte die großen und kleinen Zuschauer gleichermaßen. Foto: Aylin Kaya

Als die Kinder am Ende den Saal verließen waren einige noch ganz versunken, andere voller Geschichten im Kopf. Ein Moment, der zeigt, wie wertvoll Kultur für Kinder sein kann.