Kultur in Simmersfeld: Trio bringt Publikum zum Lachen und zum Weinen

Nach Auftritten in der Kunsthalle Altensteig, der Burgruine Zavelstein und im „Sonnenhof“ in Neuweiler gastierten die „Töchter Liebelsberg“ im Festspielhaus Simmersfeld.
Das Publikum im voll besetzten und konzertbestuhlten Saal des Festspielhauses Simmersfeld erlebte das neueste Musikkabarett-Programm „Jetzt und hier“ der drei Schauspielerinnen Birgit Heintel als Susann, Leonore Schöttle als Ann-Kathrin und Jeanine Amacher als Lilly. Im schmucken Dirndl, mit Mini-Bollenhütchen im Haar und den Gitarren gut im Griff, ließen die Töchter Liebelsberg an diesem Abend ihre lieblichen und gut harmonierenden Stimmen erklingen.