Kultur in Simmersfeld: Trio bringt Publikum zum Lachen und zum Weinen

Nach Auftritten in der Kunsthalle Altensteig, der Burgruine Zavelstein und im „Sonnenhof“ in Neuweiler gastierten die „Töchter Liebelsberg“ im Festspielhaus Simmersfeld.

Das Publikum im voll besetzten und konzertbestuhlten Saal des Festspielhauses Simmersfeld erlebte das neueste Musikkabarett-Programm „Jetzt und hier“ der drei Schauspielerinnen Birgit Heintel als Susann, Leonore Schöttle als Ann-Kathrin und Jeanine Amacher als Lilly. Im schmucken Dirndl, mit Mini-Bollenhütchen im Haar und den Gitarren gut im Griff, ließen die Töchter Liebelsberg an diesem Abend ihre lieblichen und gut harmonierenden Stimmen erklingen.

Gedichte über die Heimat Im Gepäck hatten sie heitere Lieder ebenso wie Gedichte über den Schwarzwald und die Heimat. Lustige Tänze fanden ebenso Einzug ins aktuelle Programm wie Tieftrauriges. Das Trio setzte sich mit Fragen nach dem Glücklichsein und danach, wo die Männer hin sind, auseinander. Hat sie etwa der Schwarzwald verschluckt? Lustiges wechselte sich mit Sentimentalem ab. Weltuntergangsstimmung samt Auswanderungsgedanken wich Gedanken an den geliebten Gurkensalat mit Dill wie bei der Oma.

Philosophiert wurde darüber, dass man sich zu viele Sorgen mache, statt im „Jetzt und hier“ zu leben. Es ist nicht immer alles Sonnenschein und glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist, hieß es. Damit wollten Ann-Katrin und Susann die sich als schlechter Mensch fühlende Lilly aus dem Tal der Tränen zurückholen.

Emotional, albern oder überschwänglich

Die Töchter Liebelsberg hielten mit persönlichen Befindlichkeiten nicht hinterm Berg und gaben ihren Senf zu kleinen sowie großen Themen. Sie wurden emotional, dann wieder albern oder überschwänglich und waren sich darin einig, dass man alles rauslassen müsse, um nicht krank zu werden. Das Ensemble beschäftigte die Schwierigkeit, gut miteinander umzugehen ebenso wie der Wunsch nach Freiheit und Frieden auf Erden, hätte man als Herrgott die Allmacht, um das Kriegsbeil zu begraben.

Alte Lieder, wie der Elvis-Presley-Song „Muss i denn…“ oder „Auf der schwäbsche Eisebahne“ und weitere wurden neu interpretiert und in Szene gesetzt. Beim lustigen Tanz zu „Die Mazurka“ war Lilly nicht zu bremsen, bevor sie wieder ins Tränental abtauchte.

Das Publikum war zum Mitmachen beim Lach-Yoga für alle – samt „Scheibenwischerlachen“ – eingeladen. Herzhafte Lacher und berührende Momente lagen beim Auftritt der Töchter Liebelsbergs im Festspielhaus Simmersfeld dicht beieinander. Dabei kam der Ernst des Lebens im Laufe des Abends mit viel Musik, Theater und einer Prise Klamauk auch nicht zu kurz. Das Publikum feierte die Töchter Liebelsbergs für ihr aktuelles Programm.