Kultur in Schramberg: Zwei Welten und eine Paellapfanne

Beim Spanischen Abend im Café Hirschbrunnen spielt das Duo Dos Mundos – und das Publikum hört wirklich zu
Es ist einer dieser lauen Sommerabende, an denen man draußen sitzen bleiben möchte, bis tief in die Nacht. Über dem kleinen Platz vor dem Café Hirschbrunnen liegt der Duft von Safran, als Wolfgang Glück die Alufolie von der großen Paellapfanne zieht. Darunter kommt zum Vorschein, worauf an diesem Sommerabend alle gewartet haben: Garnelen, Paprika und Erbsen auf einem Bett aus goldgelbem Reis. An den langen Tischen unter den Hirsch-Schirmen rücken die Gäste zusammen, am Brunnen stimmen zwei Gitarren die ersten Akkorde an. „Dos Mundos“ – zwei Welten – nennt sich das Duo, das an diesem Abend aufspielt, und der Name ist Programm: Melanie Maria Muñoz-Rodriguez (Gesang und Gitarre) stammt aus Spanien, Paddy Brohammer (Gitarre und Gesang) aus Deutschland. „Sieht man nicht, aber stimmt", heißt es mit einem Lachen. Mehr als 20 Jahre stehen die beiden schon gemeinsam auf der Bühne, hauptberuflich, von Zürich über Italien bis ins Allgäu.