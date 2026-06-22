Kultur in Schramberg: Zwei Welten und eine Paellapfanne

Es ist einer dieser lauen Sommerabende, an denen man draußen sitzen bleiben möchte, bis tief in die Nacht. Über dem kleinen Platz vor dem Café Hirschbrunnen liegt der Duft von Safran, als Wolfgang Glück die Alufolie von der großen Paellapfanne zieht. Darunter kommt zum Vorschein, worauf an diesem Sommerabend alle gewartet haben: Garnelen, Paprika und Erbsen auf einem Bett aus goldgelbem Reis. An den langen Tischen unter den Hirsch-Schirmen rücken die Gäste zusammen, am Brunnen stimmen zwei Gitarren die ersten Akkorde an. „Dos Mundos“ – zwei Welten – nennt sich das Duo, das an diesem Abend aufspielt, und der Name ist Programm: Melanie Maria Muñoz-Rodriguez (Gesang und Gitarre) stammt aus Spanien, Paddy Brohammer (Gitarre und Gesang) aus Deutschland. „Sieht man nicht, aber stimmt", heißt es mit einem Lachen. Mehr als 20 Jahre stehen die beiden schon gemeinsam auf der Bühne, hauptberuflich, von Zürich über Italien bis ins Allgäu.

Wurzeln in Lauterbach Dass die beiden Welten dem Schwarzwald näher sind, als der Bandname vermuten lässt, hat mit der Familie zu tun. Paddy Brohammers Großmutter stammte aus Lauterbach. Und auch die nächste Generation ist mit Schramberg verbunden: Die gemeinsame Tochter trat hier schon zweimal bei „Jugend musiziert" auf, mit der Geige, im Rathaus.

Was die Musiker an Schramberg schätzen, ist das Zuhören. „Hier ist die Musik kein Hintergrund“, sagen sie.

Das Publikum komme zwar zum Essen, höre dann aber wirklich zu, klatsche und gehe mit. Seit rund sechs Jahren treten Dos Mundos zwei- bis dreimal im Jahr im Hirschbrunnen auf; es sei für sie inzwischen „wie ein Wohnzimmer". An diesem Abend bestätigt sich das: Die Gäste singen mit, einige tanzen zwischen den Tischen.

Geheimnis einer gute Paella

In der Pfanne steckt mehr Arbeit, als der entspannte Abend ahnen lässt. Gleich zwei Varianten hat Wolfgang Glück vorbereitet – eine mit Meeresfrüchten auf Fischfond, eine mit Hähnchen auf Hühnerfond, damit auch jene Gäste auf ihre Kosten kommen, die keine Meeresfrüchte mögen. Sein Geheimnis einer guten Paella? Am Schluss die Hitze aus, Folie drüber, zehn Minuten ziehen lassen – „und dann nichts mehr anrühren“.Als die letzten Töne verklingen, ist es genau der Sommerabend geworden, den es eben nicht überall gibt – und zugleich eine stimmungsvolle Einstimmung auf den Fußballabend, der für viele noch folgt.