Kultur in Schramberg: Wenn Jazz durch die Straßen klingt

Kurz vor ihren nächsten Auftritten in Zürich und Barcelona machten Nadja Brezger und Valentin Melvin Station in der Talstadt.
Die nächsten Auftritte in Zürich und Barcelona stehen kurz bevor – und dazwischen machten zwei Musiker Station im Herzen von Schramberg: Nadja Brezger (Gesang) und Valentin Melvin (Piano). Am Freitagabend blickten sie im Café Hirschbrunnen in viele vertraute Gesichter. Beide haben familiäre Wurzeln in Schramberg – und gewannen mit diesem Konzert sicherlich auch einige neue Fans in ihrer Heimat.