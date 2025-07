Mit dem Namen Werner Siepmann verbindet sich in der Kulturgeschichte Schrambergs ein bedeutender Aufbruch.

Der Künstler und Lehrer prägte mit der Gründung des Kunstvereins, dem Aufbau einer städtischen Kunstsammlung im Kulturzentrum Schloss und einem anspruchsvollen Kunstunterricht am Gymnasium maßgeblich das kulturelle Profil der jungen Großen Kreisstadt.

Jetzt wird der seit Jahren zurückgezogen lebende Siepmann 80 Jahre alt.

„Werner Siepmann war ein Glücksfall für den Aufbau einer zeitgenössischen Kunstsammlung“, würdigt ihn die frühere Museumsleiterin Gisela Lixfeld. Laut Lixfeld war ihm besonders die Förderung junger Künstler ein großes Anliegen.

Zeitgenössische Kunst findet neue Sichtbarkeit

Über seine weiträumigen Beziehungen fand zeitgenössische Kunst in Schramberg neue Sichtbarkeit. 1985 trat er bei Podium Kunst mit eigenen Werken unter dem Namen „Syllwar“ an die Öffentlichkeit – ein Verweis auf den Schwarzwald („silva nigra“). Für sein Engagement wurde er 2006 mit der Landesehrennadel ausgezeichnet.

Geboren am 9. Juli 1945 in Wickede/Ruhr, kam Siepmann 1974 als junger Lehrer an das neu gegründete Gymnasium in Schramberg. Mit drei Examen – aus Dortmund, Karlsruhe (Kunstakademie bei Georg Meistermann) und Universität Karlsruhe (bei Klaus Lankheit) – war er bestens vorbereitet.

Viele Schüler werden selbst zu Künstlern

Er unterrichtete eine ganze Schülergeneration, aus der selbst Künstler geworden sind. Einer von ihnen ist Martin Kasper, heute ein international renommierter Künstler in Freiburg würdigt seinen Lehrer im Rückblick als „ganz wichtige Bezugsperson“. Nach seiner Pensionierung 2009 am Albeck-Gymnasium in Sulz zog er sich zum Schuljahr 2014/15 enttäuscht aus dem Schramberger Kunstbetrieb zurück – aus Kritik an zunehmender Beliebigkeit und Einflussnahme auf den Kunstraum.

2024 würdigte das Stadtmuseum sein Werk mit einem Essay seines ehemaligen Schülers, Rüdiger Görner, im Katalog der städtischen Kunstsammlung. Künstlerisch aktiv ist Siepmann bis heute – nun konzentriert auf „Köpfe“, die in einer aus seiner Sicht „weit nach zwölf“ stehenden Gesellschaft schmerzlich fehlen.