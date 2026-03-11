Kultur in Schramberg: Klarheit fürs Lichtspielhaus?

Der Förderverein plädiert dafür, das ehemalige Kino in öffentlicher Hand zu behalten.
„So ein Gebäude muss man wachküssen“, sagt Jo Glaser vom Förderverein Lichtspielhaus. Doch zunächst fühlten er und seine Vorstandskollegen sich selbst eher wachgerüttelt – und zwar in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt. Dort wurde die Reinigung des Lichtspielhauses beschlossen (wir berichteten). Dabei wurde für den Förderverein deutlich: Einen klaren Plan seitens der Stadt für das Kino-Gebäude scheint es nicht zu geben. Frühere Überlegungen, das Lichtspielhaus in den Schulcampus zu integrieren, sind bekanntlich längst vom Tisch.