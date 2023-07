Gleichzeitig hat Ulrich Bauknecht von der „Szene 64“ ein Konzept erarbeitet, wie der Kulturbesen weitergeführt werden kann. So könnte der künftige Kulturbesen eine Abteilung innerhalb der „Szene 64“ Schramberg werden, die gemeinsam mit der Stadt erfolgreich die Weiterführung des Kulturbesenangebots verfolgt und mit einer „Führungscrew“, die nicht nur aus Vereinsmitgliedern, sondern auch aus Sponsoren und Stadt und Weiteren besteht.

Mehr Sitzplätze als bisher

Die Veranstaltungen könnten künftig in der „Szene 64“ stattfinden, heißt es in dem Antrag an den bisherigen Kulturbesen. So würde sich die Fortführung in der benachbarten „Szene“ mit rund 220 Sitzplätze pro Stockwerk anbieten. Somit würden sich die Veranstaltungen wirtschaftlicher umsetzen lassen.

Entscheidend für die Fortführung sei, dass für den Arbeitseinsatz bei den einzelnen Veranstaltungen ausreichend mitarbeitende Mitglieder rekrutiert werden könnten, um die Arbeit auf viele Köpfe zu verteilen.

Stadt mit ins Boot holen

Generell, so Bauknecht, seien Kulturaktivitäten innerhalb einer großen Kreisstadt Aufgaben der Stadtverwaltung. Aufgaben wie das Vertrags- und Abwicklungsmanagement mit den Künstlern und die Mithilfe bei der Terminplanung sollte von der Fachkompetenz her von der Stadtverwaltung (Fachbereich Kultur) mit übernommen werden. Die Mitnutzung aller bestehenden Marketingkanäle der Stadt wäre wichtig. Eine dauerhafte Zusammenarbeit mit der Stadt, sprich das Miteinander, sei entscheidend für den Erfolg.

Kommission zur Programmauswahl

Ähnlich der Ankaufskommission für Kunstwerke der Stadt soll eine Programmauswahlkommission installiert werden, die nicht nur aus den „Vereinsmitarbeitern“ und dem „Fachbereich Kultur“ der Stadt bestehen sollten, sondern auch aus Sponsoren und Bürgern

Das Programm sollte nachhaltig auch für Jüngere geöffnet werden. Gefragt wäre eine Art von Festival, bei dem unterschiedliche Stile für unterschiedliche Alters- und Personengruppen angeboten werden. Stichworte hierzu wären: HipHop, Latin-Night, Rock-Blues, DJ-Night und Festival der Kulturen Einbezug der Schramberger Kulturvereine.

Start im November?

Bereits von November bis Dezember könnte ein kleines Probekulturfestival mit einer Hand voll Veranstaltungen laufen und ab Frühjahr 2024 das Projekt mit Frühjahr- und Herbstfestival starten. Als Start wäre am Freitag, 3. November, Heinrich Del Core angedacht.