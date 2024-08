Das Programm steht, die ersten Karten sind verkauft: Im Herbst startet nach Veranstalterangaben „der beste Besen aller Zeiten“ in der Szene 64 in der Schramberger Geißhalde. 15 lokale, nationale und internationale Künstlergruppen sind am Start.

November und Dezember werden wieder „heiß“ in Schramberg – vom 2. November bis 26. Dezember wird es nämlich wieder den Kulturbesen in der Szene 64 auf dem traditionsreichen Junghans-Gelände in der Schramberger Geißhalde geben.

Den Auftakt macht am Samstag, 2. November, „Dejavu“, eine in Schramberg mittlerweile nicht unbekannte Formation. Mit einer packenden Mischung aus rockigen Riffs, treibenden Rhythmen und starken Vocals verwandeln sie jede Veranstaltung in eine ausgelassene Rockparty.

Gleich an zwei Tagen, Freitag, 8. und Samstag, 9. November, ist eines der Highlights, die Metallica-Tribute-Band Sad in de denkmalgeschützten Mauern zu erleben. Die italienische Bands sind laut Veranstalter ohne Frage eine der heißesten Live Rock ’n’ Roll Metallica Tribute dieser Tage.

Von den Brüdern Matteo und Alessio Gattei im Jahr 2007 gegründet und geführt, hat sich “Bon Jovi New Jersey“ europaweit und international einen Namen gemacht als die Bon Jovi Tribute Band, die dem Original am nächsten kommt. Sie tritt am Freitag, 11. November, auf.

„Adele Experience“ am Samstag, 16. November, ist laut Mitteilung ein beeindruckendes Projekt, das einer Künstlerin Tribut zollt, die eine „Königin des weißen Souls“ ist. Diletta und ihre Band dirigieren eine Show einnehmend und verfeinert. Man darf die beliebtesten Lieder noch einmal erleben, von den ersten Singles bis zu den neusten Hits.

Die Gruppe Queen Legend Tribute gehört zu den bekanntesten italienischen Tributebands von Queen im Ausland. Auf ihrer Europatour 2024 werden sie auch in Schramberg am Freitag, 22. November, in Schramberg Halt machen.

Die „SchlagerSchlampen“, die am Freitag, 29. und Samstag, 30. November, auftreten, veredeln den Schlager mit einer großen Portion Rock und verwischen mit verspielter Kreativität die Grenzen zwischen den Genres. Schlager und Rock vereinigen sich zu einem neuen, einzigartigen, energiegeladenen Sound – dem „SchlaRock“.

Das Bronnweiler Weib Friedel Kehrer, Wulf Wager und Markus Zipperle beehren den Kulturbesen mit ihrer „Schwobakomede“ am Freitag, 6. Dezember. Erneut im Besen: „She’s Got Balls“, eine in Schramberg gefeierte AC/DC Tribute Band mit exklusiv weiblichem Line-Up und dem unverwechselbar authentischen AC/DC-Sound, wird am Samstag, 7. Dezember, zu hören sein.

„Heroes – David Bowie Tribute“ ist eine Verneigung vor Bowies musikalischem Vermächtnis. Seit 2017 ist die Formation studierter Musiker deutschlandweit unterwegs und in der Szene 64 am Freitag, 13. Dezember, zu hören.

Eigene Singer-Songwriter-Rocksongs mit deutschsprachigen Texten spielen „Fries“ mit Ex-Schulze-Sänger Frieder Sigloch. Die Band ist mal humorvoll, mal nachdenklich am Samstag, 14. Dezember, zu erleben.

Was wäre ein Besen ohne die Hammond Jazz Night und Arno Haas sowie Reinhold Hettich? In diesem Jahr ist unter dem Titel „Remembering Brother Ray“ Lilly Thornton am Sonntag, 15. Dezember, zu Gast.

Und zu Weihnachten gehören seit Jahren die „Gams ’n’ Rosslers“ mit festlich fetzigem Weihnachts-Rock dazu. Sie treten am Freitag, 20. Dezember, höchst motiviert auf.

Am Samstag, 21. Dezember, fegt Sabine Schief „mit schwäbischen Songs und frecher Gosch“ über die Bühne. Und vielleicht packt sie dabei sogar noch ihr Lametta aus. Dann soll es laut Ankündigung sogar glamourös werden.

Direkt vor Heiligabend, am Montag, 23. Dezember, wird „Old News“ gewohnt für gute Stimmung mit Songs aus den 1950er- bis 1970er-Jahren sorgen. Beim Auftritt im Kulturbesen hat die Band, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert, einige neue Songs auf Lager und natürlich auch viele der geliebten, alten dabei.

„The Soulmachine“ macht am zweiten Weihnachtsfeiertag, Donnerstag, 26. Dezember, den Abschluss des Herbstprogramms in der Szene 64. Die zehnköpfige Gruppe steht für Party und Performance. Nachdem langjährige Bandmitglieder die Gruppe aus beruflichen und persönlichen Gründen verlassen haben, hat sie sich neu aufgestellt.

Kulturbesen-Schramberg.de

ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, die Szene 64 ist bewirtet