Kultur in Schramberg: Akkordeonorchester Waldmössingen blickt auf Jubiläumsjahr

Vom Sommerempfang der Stadt bis zum Tabaluga-Musical: Das Akkordeonorchester Waldmössingen war im Jubiläumsjahr musikalisch stark präsent.

Timo Armbruster aus dem Vorstandsgremium begrüßte kürzlich die Mitglieder des Akkordeonorchesters Waldmössingen zur Jahresversammlung im Proberaum der Kastellhalle. In seinem Rückblick erinnerte er an ein musikalisch besonders ereignisreiches Jubiläumsjahr. Als Höhepunkte nannte er das Tabaluga-Musical sowie das Jubiläumskonzert. Letzteres war zugleich das Abschiedskonzert von Dirigent Dieter Witz und bot einen einmaligen Konzertabend mit Musik aus 40 Jahren Orchestergeschichte.

Mit Zuversicht ins neue Jahr Armbruster nutzte die Gelegenheit, um sich beim Ausschuss sowie bei den Dirigenten für die zuverlässige Unterstützung im vergangenen Vereinsjahr zu bedanken. Gleichzeitig blickte er zuversichtlich auf das neue Vereinsjahr mit Mario Nortmann, der die Nachfolge von Dieter Witz angetreten hat.

Im Anschluss ließen Schriftführerin Leila Langenbacher und Jugendleiterin Selina Huber das Vereinsjahr in einem ausführlichen Bericht Revue passieren.

Musikalisch präsentierte sich das erste Orchester unter anderem beim Sommerempfang der Stadt Schramberg, bei der Gartenschau in Freudenstadt, beim Weiherwasenfest sowie beim Jubiläumskonzert. Auch die Nachwuchsorchester waren aktiv: Sie nahmen erfolgreich am Bezirksjugendtreffen teil und wirkten beim Tabaluga-Musical sowohl instrumental als auch schauspielerisch mit.

Persönlicher Höhepunkt

Kassiererin Nina Ginter berichtete von einem zufriedenstellenden Kassenstand. Kassenprüfer Manuel Häring bestätigte eine ordnungsgemäße Kassenführung.

Da beide Dirigenten nicht an der Versammlung teilnehmen konnten, trug Timo Armbruster ihre Berichte vor. Dirigent Mario Nortmann blickte auf ein ereignisreiches Jahr mit dem Nachwuchs zurück und zeigte sich erfreut über die weitere Zusammenarbeit mit dem Orchester. Dieter Witz ließ von seinem Abschiedskonzert berichten, das für ihn den persönlichen Höhepunkt seiner letzten Amtszeit darstellte. Er bedankte sich für ein wunderbares letztes Jahr und freute sich über seine Ernennung zum Ehrendirigenten.

Ortsvorsteherin Sibylle Kunz übernahm anschließend die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erteilt wurde. In ihrem Grußwort dankte sie dem Verein für dessen Engagement und betonte, dass die Stadt Schramberg in hohem Maße vom künstlerischen Können des Orchesters profitiere.

Einstimmige Wahlen

Unter der Leitung von Sibylle Kunz fanden die Wahlen statt. Timo Armbruster stellte sich erneut für das Vorstandsgremium zur Wahl und wurde für weitere zwei Jahre bestätigt. Neu in das Team gewählt wurde Marian Hug. Verabschiedet wurden Sandra Trabi und Leila Langenbacher aus dem Vorstandsgremium.

35 Jahre im Ausschuss tätig

Das Amt der Schriftführerin übergab Leila Langenbacher an Marina Jaud, die für zwei Jahre gewählt wurde. Als Beisitzer wurden Dorothe Obergfell, Lukas Witz, Franziska Gruber und Selina Huber für weitere zwei Jahre bestätigt. Neu in den Ausschuss gewählt wurden Lea Maurer, Yvo Huber und Fiona Seeger. Auch die Kassenprüfer Manuel Häring und Elisabeth Reuter wurden für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Michaela Haag und Carolin Pfeifer aus dem Jugendleiterteam nahmen ebenfalls die Wahl für ein weiteres Jahr an. Alle Kandidatinnen wurden einstimmig gewählt.

Timo Armbruster ernannte zudem David Obergfell zum neuen Notenwart. Nicht mehr zur Wahl stellte sich Beisitzerin Martina Witz. Der Vorsitzende dankte ihr für 35 Jahre engagierte Ausschussarbeit – zunächst als langjährige Schriftführerin, zwischenzeitlich als Jugendleiterin und später als Notenwartin.

Das Akkordeonorchester Waldmössingen lädt am 5. Juli zum Gartenfest sowie am 29. November zum Jahreskonzert ein.