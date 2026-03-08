Kultur in Schramberg: Akkordeonorchester Waldmössingen blickt auf Jubiläumsjahr

Vom Sommerempfang der Stadt bis zum Tabaluga-Musical: Das Akkordeonorchester Waldmössingen war im Jubiläumsjahr musikalisch stark präsent.
Timo Armbruster aus dem Vorstandsgremium begrüßte kürzlich die Mitglieder des Akkordeonorchesters Waldmössingen zur Jahresversammlung im Proberaum der Kastellhalle. In seinem Rückblick erinnerte er an ein musikalisch besonders ereignisreiches Jubiläumsjahr. Als Höhepunkte nannte er das Tabaluga-Musical sowie das Jubiläumskonzert. Letzteres war zugleich das Abschiedskonzert von Dirigent Dieter Witz und bot einen einmaligen Konzertabend mit Musik aus 40 Jahren Orchestergeschichte.