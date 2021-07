1 Endlich wieder Kultur: Der Regen stört die Zuhörer und Musiker von "ABBA Dream" auf der Bühne nicht im geringsten. Foto: Herzog Foto: Schwarzwälder Bote

Park-der-Zeiten-Festival: "Abba Dream" begeistern am Samstag trotz Regenwetter ihr Publikum

Was selbst professionelle Konzertveranstalter niemals schafften, Schramberg machte es nun vor: Beim Park-der-Zeiten-Festival am Samstag traten Elvis Presley und Abba gleichzeitig auf.

Schramberg. Während am Freitag zum Auftakt der Open-Air-Musikreihe in der Konzertmuschel im Stadtpark bei "Arno Haas & Friends" noch angenehme Witterung herrschte (wir werden noch berichten), mussten die erwartungsvollen Besucher tags darauf bei "Abba Dream" schon kurz nach Konzertbeginn die Regenjacken auspacken. Da erwies sich ein Logenplatz in den ersten Reihen diesmal nicht unbedingt von Vorteil.

Regenjacken zum Verteilen

Die Veranstalter, die Stadt und das Kulturbesen-Team, hatten jedoch nichts dem Zufall überlassen und im Glauben an ein Eintreffen der Wetterprognosen Plastikjacken zum Verteilen besorgt. Die widrigen Umstände steckten die zahlreichen Abba-Fans – vereinzelt waren sie in Abba-Kostümen erschienen – locker weg, stand der Hör- und Sehgenuss doch über allem. Und nach langer Zwangspause endlich wieder ein Musikkonzert im Freien ohne Einschränkungen zu erleben, da dachte trotz Regen niemand ans vorzeitige Heimgehen.

Die Abba-Tribute-Band aus Italien zündete von Beginn an ein Feuerwerk von Superhits wie "Money, Money", "Take a chance on me" und "Knowing me, knowing you" und ließ die immer noch unvergessene und erfolgreiche schwedische Popband wieder aufleben.

Kostüme und Leinwand

Nicht nur die dargebotenen Songs erinnerten an die glorreiche Zeit der Band von 1972 bis 1982, sondern auch Choreografien, Plateauschuhe und Originalkostüme, die die beiden Frontsängerinnen beinahe im Minutentakt über sich streiften und in jeder Hinsicht eine gute Figur abgaben. Wem das alles noch nicht originalgetreu genug war, der hatte zeitweise die Möglichkeit, auf der rückwärtigen Leinwand in der Muschel die "echten" Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad zu bewundern.

Das gut aufgelegte Publikum folgte jeder englischen Aufforderung der beiden Interpretinnen, klatschte im Rhythmus und schwang die ausgestreckten Arme abwechselnd rechts und links in die Höhe. In besonderer Aufmachung präsentierte das Damen-Duo den Hit "Ring, ring" aus dem gleichnamigen Debütalbum von 1973, in der ein rotes Telefon aus damaliger Zeit zum Einsatz kam. Mit "Thank you for the music" verabschiedete sich "Abba Dream" unter viel Applaus in eine 15-minütige Pause, um danach im zweiten Teil der Sommernachtsparty noch einmal über ein Dutzend der meist gehörten Abba-Songs wie "Mamma mia", "The winner takes it all" und "Voulez-Vous" zu servieren.

Elvis hält nicht ganz mit

Bereits vor Konzertstart hatte es sich herumgesprochen, dass ein unter den Zuschauern weilendes Gesangstalent gesucht wird und die Gruppe kurzzeitig verstärken soll. Das Anni-Frid-Imitat hatte im Publikum Bernd im Elvis-Kostüm aufgespürt und schleppte ihn auf die Bühne. Wer jedoch glaubte, dass das Elvis-Double ähnlich wie das Original die Hüften schwingen lässt und die Damenwelt in Ekstase verfällt, der hoffte vergebens. Nur ein gehauchtes "Fernando" im gleichlautenden Abba-Lied war zu hören. Eine Gaudi war es dennoch und obendrein bedeutete die Spontanaktion eine Erstaufführung zweier begnadeter Musiklegenden.

Nach gut zweistündiger Konzertdauer befriedigte "Abba Dream" die Zugabe fordernden Zuhörer mit einem Medley aus dem großen Liederrepertoire.