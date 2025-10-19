Kultur in Schopfheim: Das „Theaterfestival für junge Leute“ ist dieses Jahr drachenlastig

Zwei Stücke werden im November, eines im Dezember aufgeführt. Das niederschwellige Angebot soll junge Menschen in Schopfheim für Kultur begeistern.

Kulturbeauftragter Patrick Schmidtner und Tanja Zimmermann, Leiterin der Fachgruppe Soziales, Kultur und Sport, haben am Freitag in der Sparkasse Wiesental das Programm des „Theaterfestivals für junge Leute“ vorgestellt. Die Sparkasse Wiesental bezuschusst das Festival von Beginn an, also seit 33 Jahren. 5000 Euro spendet das Geldinstitut, am Anfang waren es 5000 Mark. „Es ist keineswegs selbstverständlich, dass wir ein solches Festival in dieser Qualität und Vielfalt auf die Beine stellen können“, betonte Schmidtner. Georg Ückert, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Wiesental, sagte, das Festival sei ein niederschwelliges Angebot, um junge Bürger für Kultur zu begeistern.

„Fredo und der Drache“ Die Musikbühne Mannheim präsentiert am Dienstag, 4. November, um 11 Uhr und um 16 Uhr ihr Märchen „Fredo und der Drache“ (für Kinder ab fünf Jahren und Erwachsene). Fredo gräbt nach Weihnachten seinen Tannenbaum wieder in den Wald ein. Gut geht es den Bäumen dort aber nicht, weil ein Drache die Luft vergiftet und das Wasser für sich beansprucht. „Das Stück führt die Kinder auf poetische Weise an das Thema Nachhaltigkeit heran“, sagt Schmidtner.

„Prinzessin Rosenblüte“

Tempus fugit aus Lörrach zeigt am Donnerstag, 6. November, um 11 Uhr und um 15.30 Uhr „Prinzessin Rosenblüte“ (für Kinder ab sechs Jahren). Die Prinzessin ist auf die Erde verbannt worden, wo sie auf Emma trifft. „Es ist ein Stück, das mit viel Witz und Herz Themen wie Gleichberechtigung und Toleranz aufgreift“, so Schmidtner, „und das zeigt, wie unterschiedlich Menschen sein können.“ Emma zeige der Königlichen Hoheit, „wie man miteinander auskommt, wie man aufeinander achtet und wie wichtig Verständnis und Zusammenhalt sind“ .

Nicht nur für Mädchen

Schmidtner hat für dieses Stück von Schulklassen die Rückmeldung bekommen, dass sei „eher etwas für Mädchen“. Er betont aber, dass die Geschichte Jungen wie Mädchen anspreche. Freundschaft, Neugier, Mut, Zusammenhalt interessiere Jungen und Mädchen gleichermaßen.

„Weihnachten mit Drache“

Zum Abschluss des Festivals zeigt das „Happy End Figurentheater“ aus Freiburg „Zauberhafte Weihnachten mit dem Drachen Otto“ (für Kinder ab vier Jahren).

Schmidtner beschreibt das Stück so: „Puppenspiel und Schauspiel verbinden sich hier zu einer liebevollen Geschichte über Freundschaft, Verzeihen und die kleinen Missgeschicke, die das Leben manchmal mit sich bringt.“

Durch mangelnde Disziplin von Otto, der Besuch von der grünhaarigen Hexe Paula bekommt, droht Weihnachten im Chaos zu versinken. Aufgeführt wird das Stück am Dienstag, 9. Dezember, um 15.30 Uhr und am Mittwoch, 10. Dezember, um 9 und um 11 Uhr.

Alle Aufführungen werden in der Stadthalle gezeigt. Kindergärten und Schulklassen zahlen fünf Euro pro Kind und müssen sich vorher bei der Tourist-Info (Tel. 07622/396-145) anmelden. Erwachsene bezahlen elf Euro. Sie bekommen die Karten über Reservix, beim Markgräfler Tagblatt, bei Pipe Corner oder in der Tourist-Info. Wer Mitglied im Knax-Club ist (Knax ist die Kinderzeitschrift der Sparkassen) erhält 3,50 Euro Rabatt auf die Schulpreise.