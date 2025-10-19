Kultur in Schopfheim: Das „Theaterfestival für junge Leute“ ist dieses Jahr drachenlastig

Zwei Stücke werden im November, eines im Dezember aufgeführt. Das niederschwellige Angebot soll junge Menschen in Schopfheim für Kultur begeistern.
Kulturbeauftragter Patrick Schmidtner und Tanja Zimmermann, Leiterin der Fachgruppe Soziales, Kultur und Sport, haben am Freitag in der Sparkasse Wiesental das Programm des „Theaterfestivals für junge Leute“ vorgestellt. Die Sparkasse Wiesental bezuschusst das Festival von Beginn an, also seit 33 Jahren. 5000 Euro spendet das Geldinstitut, am Anfang waren es 5000 Mark. „Es ist keineswegs selbstverständlich, dass wir ein solches Festival in dieser Qualität und Vielfalt auf die Beine stellen können“, betonte Schmidtner. Georg Ückert, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Wiesental, sagte, das Festival sei ein niederschwelliges Angebot, um junge Bürger für Kultur zu begeistern.