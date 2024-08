Die nächste Ausgabe von „Kultur im Stadtgarten“ gibt es am Freitag, 16. August. Beginn ist um 19 Uhr.

Die Autorin und Produzentin Annette Reeker schreibt unter dem Pseudonym Anna Tebbe die „ZDF-Schwarzwald-Krimis“, deren Produktion nun schon drei Mal in Schiltach stattfand.

Moderator Christoph Plum kommt laut Mitteilung mit ihr ins Gespräch und entlockt ihr die ein oder andere Geschichte aus dem Nähkästchen der Filmproduktion. „Gewinnen Sie an diesem Abend interessante Einblicke in die Welt des Films aus erster Hand“, heißt es in der Mitteilung.

Verbindungen nach Schiltach

Annette Reeker ist die Autorin hinter den Taunus-Krimis, den Schwarzwald-Krimis und vielen weiteren TV-Formaten. Bereits seit den 1990er-Jahren ist sie im Film- und TV-Geschäft tätig und kennt die Branche in- und auswendig.

Moderator Christoph Plum aus Stuttgart hat viele persönliche Verbindungen nach Schiltach und moderierte auch schon das Konzert mit Solo-Trompeter Jörge Becker in der evangelischen Kirche in Schiltach.

Die beiden werden in einem Interview auf spannende Fragen bei der Planung, Organisation und Durchführung von Filmdrehs eingehen und sicher die ein oder andere Anekdote parat haben. Platz für die Fragen des Publikums bleibt auch

Bewirtet wird die Veranstaltung von der evangelischen Kirchengemeinde. Der Eintritt ist wie immer frei.