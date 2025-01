Kultur in Schiltach: Das ist das Programm der neuen „kleinKUNST“-Saison

1 Die Band „A Voice, six Strings and a wooden Box“ Foto: Band

Das Programm für die „kleinKUNST“-Saison im Schiltacher „Treffpunkt“ steht. Der für den 18. Januar geplante Auftritt von „One Voice, six Strings and a Wooden Box“ fällt jedoch krankheitsbedingt aus. Die Gruppe wird voraussichtlich im Oktober im „Treffpunkt“ auftreten.









„A Voice, six Strings and a wooden Box“ – schon der Name der Band sagt laut Ankündigung alles: Catja Ganatz überzeugt mit ihrer fulminanten Stimme, die Gitarre (gespielt von Max Ganatz) bringt die portugiesischen Weisen direkt ins Herz, und Michael Kiefer an der Cachon steuert gekonnt den Latinorhythmus bei.