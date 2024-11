Kultur in Rottweil: Musikalische Genüsse beim Jahreskonzert der Stadtkapelle

Kultur in Rottweil

1 Dirigent Johannes Nikol hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Foto: Siegmeier

Die Stadtkapelle Rottweil und die Jugendkapelle begeistern in der ausverkauften Stadthalle mit ihrem Jahreskonzert. Nicht nur das musikalische Niveau, sondern auch die große Zahl der Nachwuchsmusiker beeindruckt die Zuhörer.









Mit bester Stimmung und großer Spielfreude präsentierten Stadtkapelle und Jugendkapelle am Samstagabend in der Stadthalle ihr Jahreskonzert vor ausverkauftem Haus. In den vergangenen Wochen hatten sich die Musiker intensiv und mit großer Hingabe auf den Abend vorbereitet. Dirigent Johannes Nikol hatte einmal mehr ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.