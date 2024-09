Am Freitag, 20. September, holt „Malstrom“ das jazzbegeisterte Publikum aus der sommerlichen Konzertpause zurück ins „Kapuziner“-Refektorium. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr.

Musik sprengt alles auseinander

Es gibt Musik, die sehr vertraut wirkt, weil sie einfach das variiert, was man schon kennt. Nichts ist zu hören, was sich neu und fremd anfühlt, und manchmal döst man bequem – sogar vollkommen zufrieden – ab. Dann gibt es Musik, die alles auseinander sprengt. „Malstrom“ gehört in diese zweite Kategorie und zieht alles aus den engen Schubladen. Seit fast zehn Jahren pflegt das Trio eine heiter-dekonstruktive Haltung gegenüber verschiedenen Musiktraditionen, vor allem gegenüber experimentellem Jazz.

Direkt wirkende Avantgarde-Musik

Das Trio hat vier Alben direkt wirkender Avantgarde-Musik geschaffen – und das Ergebnis ist ungemein unterhaltsam. In diesem Sinne ist die Musik eine fröhliche Mischung, ähnlich den Jazzformen der New Yorker Downtown-Szene.

Das Konzert ist am Freitag, 20. September, ab 20.30 Uhr im Refektorium des Kapuziners in Rottweil. Kartenreservierungen sind unter jazzimrefektorium@gmail.com möglich.