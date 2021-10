Slam taucht Oberstadt in neues Licht

Mit Musik, Poetry und "Kunscht" entfaltete sich beim dritten OberndorfSLAM eine Atmosphäre, die zum Staunen, Entdecken und Genießen einlud und die Oberstadt als Freiluftgalerie mottogerecht in ein neues Licht tauchte.

Oberndorf. 33 Solisten und Musikgruppen, 16 PoetrySlammer und 30 Fassadenkünstler präsentierten sich auf Einladung des Kulturforums zum zweiten Mal unter Corona-Bedingungen in ihrer ganzen kulturellen Vielfalt. Elf ungewöhnliche Veranstaltungsorte luden dazu ein, sich auf Neues einzulassen.

Solisten und mehrköpfige Ensembles sorgten bei acht Gastgebern mit eigenen Titeln und Coverversionen, verschiedenen Stilrichtungen und Instrumenten, mit lauten

und leisen Tönen für Abwechslung. Internationale Einflüsse von Iran bis Gambia, von Irland bis Nigeria erweiterten die Bandbreite.

Die Lacher auf seiner Seite hatte Sänger und Gitarrist "Different Paul" in der "Lawine" bei seiner humorvollen Enthüllung, dass auch ein ITManager im Home-Office nicht immer zu 100 Prozent das macht, wofür er bezahlt wird. Dabei hatte er sich gerade noch auf melodisch-melancholische Weise mit Alzheimer und seiner besonderen Beziehung zu den Großeltern auseinandergesetzt.

Wer sichergehen wollte, hatte sich einen Platz reserviert. Voll belegt im Rahmen des Erlaubten waren etwa das Eiscafé Venezia oder das Café Paula im Seniorenzentrum Haus Raphael. Letzteres hatte 35 Plätze für Bewohner und Gäste bereitgestellt und freute sich über die Teilnahme über "Lagerfeuermusik" von Tanja Kammerer, Dennis Müller am Klavier sowie Wirtshausklänge der Grießhaber-Family.

Anders als im Vorjahr konnte man sich auch spontan für eine Einkehr entscheiden oder im Laufe des Abends dorthin wechseln, wo es noch freie Plätze gab.

Grüppchen schlenderten durch die Oberstadt, betrachteten die Fassadenprojektionen und genossen die entspannte Atmosphäre und die Musikfetzen, die auf die Straße drangen.

Beste Feierlaune herrschte in der Lounge im "Alten Rathaus", wo der Türsteher zeitweise Interessenten abweisen musste. Schon von weitem war Integrationsmanagerin Karin Schmidtke aus dem Sudhäusle mit ihrem Dudelsack zu hören. Mitglieder, die zur Live-Musik trainieren wollten, waren im Fitnessund Gesundheitszentrum SMS vom Eintritt befreit. Doch mehr als an den Geräten waren die Besucher an den Auftritten interessiert.

Der Poetry Slam fand in der LINDE 13, in der mit Erntegaben herbstlich geschmückten katholischen Kirche St. Michael und bei der Fahrschule Indrive statt. Inhaber Marcus Schwanzer erklärte den besonderen Reiz mit einem bunt gemischten Programm von lustig bis nachdenklich. Mit dem Publikum lauschte er unter anderem einem MatheRap und dem Thema Sternsinger.

Das Rennen in der Publikumsgunst machte Stefan Unser aus Malsch bei Karlsruhe mit dem Thema Bildung. Für ihn hat der Poetry Slam in Oberndorf mit seinem breit gefächerten Publikum eine andere Faszination als ein xbeliebiger Termin in einer Großstadt. Da es kein zentrales Finale gab, kürte jede Location einen Sieger.

Dank des idealen Wetters mit Windstille und milden Abendtemperaturen sah man selbst zu später Stunde noch Passanten auf Sitzplätzen im Freien oder mit einem Eis in der Hand vor den Fassadenprojektionen. Trotzdem hätten es noch Platz für ein paar Besucher mehr gegeben.

Oberndorf (sf). Neben ihren Hoffnungen, Befürchtungen und Sehnsüchten hatten sich die Fassadenkünstler zum Thema "#after covid – Oberndorf in neuem Licht" auch mit den baulichen Veränderungen in der Neckarstadt beschäftigt. Mancher Besucher fragte sich, ob es überhaupt eine Zeit nach Covid geben wird.

An mehreren Stellen unübersehbar war der innige Wunsch, die Oberndorfer Fasnet wieder wie gewohnt feiern zu können. Mit "Oberndorf, we love you" grüßten aus Liebe entstandene Corona-Babys ihre Betrachter.

"Freiheit, Zukunft, Hoffnung" waren die Schlagworte, die Egon Halter auf dem Smartphone erscheinen ließ. Collagen aus der LINDE 13 forderten dazu auf, die Alltagshelden der Pandemie nicht zu vergessen. Andernorts konnte man sich in den Sternenhimmel träumen.

Zeitgemäß hieß die Künstlergruppe Rotunde die Besucher über einen QR-Code willkommen und tauchte den Schuhmarkt in ausdrucksstarke Bilder. Hier konnte man die Stadt unter dem Regenbogen oder durchs überdimensionale Schlüsselloch betrachten.

Mit dem Tierschutz after covid setzte sich Iris Müller auseinander. Der Künstler Michael Meier hatte einen Comic mit dem Titel "Neckargold. Eine Verwünschung in vier Himmelsrichtungen" nach einer Idee von Roland Biswurm umgesetzt.

Ein dickes Lob sprach der Vorsitzende des Kulturforums Jan Scheske den Musikern, sämtlichen Mitwirkenden, dem Organisationsteam und den Helfern aus. "Wir haben viel Zuspruch erhalten und sehen dem SLAM 2022 motiviert entgegen", bestätigte die PR-Beauftragte Andi Schmider. Überrascht zeigte sich das Team vom Auftauchen bemalter Steine und Minileinwände mit SLAM-Schriftzug. So ist der SLAM ein Geben und Nehmen, von dem alle Kulturhungrigen profitieren.