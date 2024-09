Das Wetter am Samstagabend lud regelrecht dazu ein im Freien zu feiern und zu tanzen und so hatten die Verantwortlichen des Sportclubs vom Lindenhof wieder einmal ein glückliches Händchen.

Die Planung der dritten „Noche Latina“ rund ums Sportheim hatte zudem dafür gesorgt das alle auf ihr Kosten kamen.

Besucherstrom bei sommerlichen Temperaturen

Angesichts des nicht enden wollenden Besucherstromes strahlten der Vorsitzende Frank Bühler und Kassier Jörg Grathwohl um die Wette und begrüßten die vielen Gäste, die bei sommerlichen Temperaturen die Gastfreundschaft der Kicker vom Lindenhof genießen wollten.

Typisch spanische Köstlichkeiten

Drei riesige Pfannen mit wunderbar duftender Paella standen am Eingang bereit und rund 120 Portionen der spanischen Spezialität fanden innerhalb kürzester Zeit begeisterte Abnehmer. Die Gäste wurden nach Strich und Faden verwöhnt, denn zahlreiche Helferinnen und Helfer hatten neben dem typischen Reisgericht auch Pinchos, Patata Bravas und die beliebte spanische Rohwurst Chorizo frito für die Besucher vorbereitet.

„DJ JC“ sorgte mit spanischer und lateinamerikanischer Musik für die musikalischen Unterhaltung und eine südländische Atmosphäre am Rande des Schwarzwalds. An verschiedenen Ständen wurden neben Bier, Wein, Sekt und anderen Getränken auch dem Motto des Abends angepasste Spezialitäten ausgeschenkt. So konnte man nicht nur mit dem spanischen Bier San Miguel, sondern auch mit Aperol und Cuba Libre auf eine gelungene Veranstaltung anstoßen.

Veranstaltung bereichert Kulturszene

Mit dieser Veranstaltung hat der Sportclub vom Lindenhof eine Reihe von musikalischen und kulinarischen Veranstaltungen im Städtle fortgesetzt und die Oberndorfer Kulturszene einmal mehr bereichert.