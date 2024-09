Musik und Bühne im Einklang: Die neue Konzert- und Theatersaison in Nagold, die bis April 2025 läuft, startet bald und hat so manche Besonderheit zu bieten.

Ab September steht Nagold wieder ganz im Zeichen der klassischen Musik und Theaterkunst. Die Konzertreihe bietet eine Vielfalt an hochkarätigen Ensembles, außergewöhnlichen Werken und krönt die Saison mit dem Sinfoniekonzert des Landesblasorchesters Baden-Württemberg, das zum ersten Mal in Nagold gastiert.

Auf dem Theaterspielplan stehen unter anderem Agatha Christies Krimiklassiker „Die Mausefalle“ sowie drei weitere bekannte, heitere, nachdenkliche und moderne Stücke. Die Vorfreude auf eine Saison voller Emotionen ist groß.

Lesen Sie auch

Trio l’incontro

Das „Trio l’incontro“ spielt am 21. September im Kubus. Unter dem Titel „Von Mozart bis Bernstein“ laden die drei Musikerinnen das Publikum zu einer spannenden musikalischen Zeitreise ein. Stücke aus drei Jahrhunderten, die charakteristische Ausdrucksmittel und Merkmale der jeweiligen Epoche präsentieren, werden beim Eröffnungskonzert der Reihe zum Besten gegeben.

Notos Quartett

Das „Notos Quartett“ gastiert am 5. Oktober im Kubus. Das 2007 gegründete Notos Quartett präsentiert ein außergewöhnliches Konzertprogramm, das die göttliche Musik von Franz Schubert, die erdverbundene Tiefe von Johannes Brahms und die meisterhafte Komposition von Richard Strauss vereint. Bekannt für seine virtuose Brillanz und technische Perfektion vielfach ausgezeichnet hat sich das Quartett bereits auf internationalen Bühnen etabliert und ist nun zu Gast in Nagold.

Das Theater Poetenpack bringt Molières zeitlosen Klassiker „Tartuffe“ mit viel Humor und Situationskomik auf die Bühne. Foto: Marcus Lieberenz

Tartuffe

Molières Tartuffe ist am 26. Oktober in der Stadthalle zu erleben. In einer Zeit allgemeiner Verunsicherung hat sich Tartuffe als moralischer Ratgeber in das Haus des wohlhabenden Orgon eingeschlichen, der ihn als uneigennützigen Freund verehrt. Eine unglaublich spannende Geschichte, die uns in ihren Bann zieht und uns in eine andere Zeit entführt! Das Theater Poetenpack präsentiert Molières zeitlosen Klassiker mit viel Humor und Situationskomik als packendes Spiel über Schein und Sein, Täuschung und Selbstbetrug.

Duo Minuit

Das Duo Minuit tritt am 23. November im Kubus auf. Die magische Musik aus der Mitternachts-Metropole Paris, die unter gusseisernen Straßenlaternen und am Ufer der Seine eine besondere Romantik entfaltet, zu erleben, ist das Credo der beiden Musikerinnen des Duo Minuit. Die preisgekrönte Cellistin Anouchka Hack und die talentierte Harfenistin Noelia Cotuna, beide Preisträgerinnen des Deutschen Musikwettbewerbs, präsentieren ein Programm voller Leben und Farben.

Die Mausefalle

Agatha Christies „Die Mausefalle“ steht am 14. Dezember in der Stadthalle auf dem Spielplan. In London wird eine Frau ermordet – der Täter ist flüchtig, die Polizei jagt ihn fieberhaft. Zur gleichen Zeit eröffnet die Pension „Monkswell Manor“ an der sich die Spur des Mörders verliert. So beginnt Agatha Christies Klassiker „Dis Mausefalle“ und fesselt bis heute das Publikum mit seiner spannungsgeladenen Handlung. In Nagold wird das Stück vom Berliner Kriminal Theater inszeniert.

Corpus Delicti

Modern wird es am 1. Februar 2025 mit „Corpus Delicti“ in der Stadthalle. In Juli Zehs dystopischem Roman „Corpus Delicti“ wird das Leben der Menschen im Jahr 2057 durch die „Methode“ mittels strenger Hygienegesetze reguliert, um die Gewährleistung der Gesundheit zu sichern. Die Württembergische Landesbühne Esslingen präsentiert in diesem einmaligen Stück eine besonders überzeugende und aktuelle Inszenierung des Widerstands gegen die „Methode“.

Ensemble Belvento

Das „Ensemble Belvento“ tritt am 22. Februar 2025 in der Stadtkirche auf. Das Ensemble Belvento präsentiert musikalische Werke der Renaissance und des Barock, welche die Ambivalenz von Liebe und Krieg im 16. Jahrhundert widerspiegeln. Das junge Ensemble weiß sowohl Kenner als auch Neulinge gleichermaßen durch eine authentische Aufführungspraxis sowie den Einsatz historischer Instrumente zu überzeugen. Die Konzerte des Ensembles bieten ein Originalklangerlebnis, das in dieser Form einzigartig und selten ist. Als Premiere der Reihe findet dieses außergewöhnliche Konzert in der Stadtkirche Nagold statt.

Das Münchner Ensembles a.gon ist im März mit dem Theaterstück „Das perfekte Geheimnis“ zu sehen. Foto: Marina Maisel

Das perfekte Geheimnis

In der Aufführung des Münchner Ensembles a.gon mit dem Titel „Das perfekte Geheimnis“ am 22.März in der Stadthalle inszenieren sieben Akteure ein riskantes Spiel, das während des Abendessens stattfindet. Dabei werden alle eingehenden Nachrichten von den Akteurinnen und Akteuren laut vorgelesen. Schnell wird ersichtlich, dass jeder von ihnen mitunter brisante Geheimnisse hütet, was zu explosiven Enthüllungen führt.

Landesblasorchester Baden-Württemberg

Das Sinfoniekonzert am 5. April in der Stadthalle wartet mit einer Premiere auf: Das Landesblasorchester Baden-Württemberg (LBO) ist seit 1978 eine feste Größe in der europäischen Blasmusikszene. Das Orchester präsentiert ein vielfältiges Repertoire, das Originalkompositionen und Bearbeitungen klassischer Werke umfasst. Unter der Leitung des renommierten Dirigenten Björn Bus wird das Orchester unter anderem die beeindruckende „Alpensinfonie“ von Richard Strauss aufführen. Ein Meisterwerk, das alle Besucher des Konzertabends in die majestätische Bergwelt der Alpen entführt.

Wer sich näher über das vielfältige Programm informieren möchte, kann dies bereits seit einigen Wochen den Spielzeitflyern entnehmen, die im Rathaus, im Nagolder Einzelhandel und andererorts ausliegen. Wer sich die Termine schon jetzt vormerken möchte, findet darin die komplette Saisonübersicht.

Kartenverkauf

Vorverkauf

Karten können im Vorverkauf unter www.nagold.reservix.de, im Rathaus Café Nagold unter Telefon 07452/97 07 73 und bei allen weiteren bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen erworben werden.

Restkarten

sind in der Regel an der Abendkasse, jeweils ab 18.30 Uhr, erhältlich.

Infos zu den Abonnements:

www.nagold.defkonzertreihe www.nagold.de/theaterreihe