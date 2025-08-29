Kultur in Müllheim: Im Mittelpunkt steht die letzte Müllerin Minna Frick

Von den Hintergrund-Recherchen über Texterstellung, Regie und Schauspielgestaltung bis zur Aufführung – alles ist bei diesem Theaterprojekt im Team entstanden. Nur Kulissen und Bühnenbild gab es schon. Denn die Frick-Mühle in Müllheim bietet die Bühne und Kulisse für dieses Theaterstück. Es trägt den Titel „Minna Frick – Ein Leben für die Mühle“ und wird am 27. und 28. September jeweils ab 17 und 19 Uhr gezeigt. Es ist für Besucher jeden Alters (ab zwölf Jahren) geeignet, heißt es in der Ankündigung.

Dahinter steckt eine kleine Gruppe von Theaterbegeisterten. Die Hälfte von ihnen sind Mitglieder im Arbeitskreis Frick-Mühle im Museumsverein, die anderen hatten bisher kaum Berührungspunkte. Für manche ist es die erste Bühnenerfahrung, einige im Team sind schon im Laientheater erfahrene „Profis“, heißt es.

Die letzte Müllerin

Das Stück spielt in den Jahren 1892 bis 1895. Die Revolution von 1848 hat auch in Müllheim ihre Spuren hinterlassen. Im Zentrum steht die letzte Müllerin – Minna Frick. Mit ihr enden 1912 mehr als 200 Jahre Familiengeschichte. Es ist die Zeit des ersten großen Mühlensterbens in Deutschland. Innerhalb weniger Jahre mussten 70 Prozent aller handwerklichen Mühlen schließen, heißt es. Die Konkurrenz von neuen Technologien und industriellen Produktionsverfahren war erdrückend.

Die historischen Fakten sind nur der Hintergrund, vor dem die Geschichte spielt. Die Macher beschäftigt die Frage: Warum konnte damals Minna Frick – noch dazu als Frau in einer absoluten Männerwelt – diese Mühle fast bis zu ihrem Tod erfolgreich am Leben halten?

Dramatik mit Happy End

Es sind dramatische Tage, von denen die Schauspieler erzählen, aber mit einem Happy End, heißt es. Sie feiern es gemeinsam mit unseren Zuschauern. Dazu gibt es Wein, Brot und noch ein bisschen mehr.

Das Stück basiert zwar auf historischen und wirtschaftlichen Fakten. Es soll aber kein Lehrstück sein, sondern inhaltvolle Unterhaltung, heißt es. Die gesamte Mühle wird zu einer einzigen großen Bühne gemacht. Die Zuschauer sind mitten im Geschehen. Sie können während der gesamten Spieldauer entscheiden, welche Aspekte des Lebens in der Mühle sie kennenlernen wollen. Wenn sie an einem Ort verweilen, geht jedoch das Leben an den anderen Orten in der Mühle weiter.

Die Akteure der Geschichte: Wilhelmine „Minna“ Frick, (Karla Krauß), ihre Freundin Emma Herwegh (Angelika Papke), Rufus Stöber, der Geheimpolizist (Peter Kienzle), Magd Anna (Annette Hönle), Obermagd Hilde (Ulla Schabel-Reichmann), Magd Käthi (Angelika Lais), Müllergeselle Franz (Harald Gritzner, Peter Weyherter), Müllergeselle Schorsch (Georg Stenger), ein Sprecher (Heinrich Weber), Blasmusikanten (Stadtmusik), Pferd und Kutsche mit Kutscherin (Katharina Lefèvre). Weitere Mägde springen überall ein, wenn Not an der Frau ist (Caroline Renkert, Rosemarie Thulliez). Für Text und Regie zeichnet Heinrich Weber verantwortlich.

Tickets gibt es ausschließlich im Vorverkauf in der Buchhandlung Beidek ab Montag, 1. September. Sie kosten zwölf Euro, bis 16 Jahre ist der Eintritt frei.