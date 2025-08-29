Kultur in Müllheim: Im Mittelpunkt steht die letzte Müllerin Minna Frick

Ein neuartiges Theaterprojekt an der Müllheimer Frick-Mühle wurde ins Leben gerufen.
Von den Hintergrund-Recherchen über Texterstellung, Regie und Schauspielgestaltung bis zur Aufführung – alles ist bei diesem Theaterprojekt im Team entstanden. Nur Kulissen und Bühnenbild gab es schon. Denn die Frick-Mühle in Müllheim bietet die Bühne und Kulisse für dieses Theaterstück. Es trägt den Titel „Minna Frick – Ein Leben für die Mühle“ und wird am 27. und 28. September jeweils ab 17 und 19 Uhr gezeigt. Es ist für Besucher jeden Alters (ab zwölf Jahren) geeignet, heißt es in der Ankündigung.