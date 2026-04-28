Kultur in Lörrach: Was Kultur für junge Menschen bedeutet

Kultur ist teuer, wird schnell gemeckert. Doch viele wissen gar nicht, welche Rabatt-Möglichkeiten es gibt – besonders für junge Leute. Wir fragten im Lörracher Burghof nach.

Um die 70 Euro für ein Stimmen-Konzert? Solche einzelnen Preise wecken bei vielen den Eindruck, Besuche bei Kulturveranstaltungen wie Ballett, Konzert oder Kabarett seien sehr teuer, vor allem für junge Leute. Unsere Redaktion sprach über dieses Tema, besonders in Bezug auf Jugendliche, mit dem Leiter des Burghofs und des Stimmenfestivals. Dabei gingen wir auch der Frage nach, wie wichtig Kulturkonsum generell für Heranwachsende ist.

Herr Sadovnik, nützen in Ihren Augen Jugendliche das Angebot im Burghof zu wenig – nehmen sie vielleicht sogar generell kulturelle Offerten jenseits von Kino zu wenig wahr?

Man sollte Jugendliche nicht als homogene Gruppe denken, das wäre zu einfach. Wir erleben eine enorme Bandbreite: Jugendliche, die gezielt zu Weltmusik oder experimentellem Theater kommen, und andere, die wir erst noch erreichen wollen. Natürlich ist es uns ein Herzensanliegen, möglichst viele anzusprechen und dafür probieren wir immer wieder neue Wege aus.

Wie wichtig finden Sie kulturelle Teilhabe für Heranwachsende? Was kann den Kindern und Jugendlichen der Besuch einer Kultur-Veranstaltung geben?

Enorm wichtig, und ich sage das nicht als Pflichtantwort. Kultur öffnet Räume, die sonst oft verschlossen bleiben. Für Fantasie, für Empathie, für das Verstehen von Dingen, die sich nicht googeln lassen. Kinder, die erleben, wie eine Geschichte sie packt oder wie Musik sie körperlich berührt, lernen etwas über sich selbst, das ist wertvoller als vieles, was auf einem Lehrplan steht.

Würden Sie sich wünschen, dass die Schulen im Kreis das Burghof-Angebot stärker wahrnehmen und in den Unterricht integrieren, jenseits von Großprojekten wie Kinderbuchmesse oder Tempus fugit-Kooperation?

Wir haben bereits sehr lebendige Partnerschaften mit Schulen in der Region, von gemeinsamen Probenbesuchen über Einführungsworkshops bis hin zu Projekten, die direkt im Unterricht anknüpfen. Zuletzt hatten wir auch eine Hausführung für eine Grundschulklasse, von der die Schülerinnen und Schüler total begeistert waren. Und ja, da geht noch mehr. Wir sind da wirklich offen und freuen uns über jede Schule, die auf uns zukommt.

Ein Kindertheaterbesuch kann der erste Schritt zu regelmäßigem Kulturkonsum sein: hier „Baby Dronte“ im Lörracher Burghof. Foto: Sandra Hermannsen

Sie haben selbst Kinder. Wie sollten und wie können Eltern ihren Kids Besuche bei Theater, Tanz, Konzert schmackhaft machen?

Ich kenne das aus meinem eigenen Alltag. Auch Kinder haben heute unglaublich volle Terminkalender – und ehrlich gesagt gilt das für Eltern noch mehr. Wenn ich meinen Kindern vorschlage, gemeinsam in eine Vorstellung zu gehen, ist die erste Reaktion nicht immer Begeisterung. Aber ich habe noch keinen einzigen Fall erlebt, in dem es nicht spätestens kurz nach der Ankunft gefunkt hat. Die Augen, die aufgehen, schon wenn sie den Saal betreten. Die absolute Gebanntheit beim Zuschauen. Und danach, und das ist vielleicht das Schönste, wollen sie gar nicht aufhören, darüber zu reden. Diese Momente sind für mich als Vater unbezahlbar. Und genau dafür machen wir das hier.

Zu teuer, lautet oft ein Argument gegen einen Burghof-Besuch gerade beim jungen Publikum. Was können Sie dem entgegen halten?

Ich verstehe den Einwand, aber es lohnt sich wirklich, genauer hinzuschauen. Viele unserer Veranstaltungen für junges Publikum sind sehr günstig, und mit unserem Jugendclub Burghof-Besties zahlen alle unter 26 Jahren bei unseren Eigenveranstaltungen nur 12 Euro. Das ist ein Kinopreis für ein Erlebnis, das deutlich länger nachhallt.

Jugendliche zahlen weniger Eintritt. Stehen sie deshalb vielleicht sogar weniger im Fokus als „Normalzahler“?

Im Gegenteil. Wer jung ins Konzert oder ins Theater geht, kommt wieder – als Erwachsener, als Abonnent, vielleicht irgendwann als Sponsor. Investition in junges Publikum ist für uns keine Sozialmaßnahme, sondern kulturelle Bildung, aber auch schlicht kluge Kulturpolitik.

Sind ältere Zuschauer die „sichere Bank“ in puncto Besucherzahlen?

Die sichere Bank gibt es nicht – und das ist eigentlich gut so. Wer sich auf vermeintlich sichere Zielgruppen verlässt, schläft irgendwann ein. Wir hinterfragen unser Programm ständig, und das hält uns lebendig.

Finden Sie, dass Sie generell ein „junges“ Programm im Burghof anbieten?

Frisch trifft es besser als jung. Wir wollen ein Programm machen, das neugierig macht, egal ob man acht oder 80 ist. Das ist unser Anspruch und gleichzeitig das, was mich an dieser Arbeit jeden Tag antreibt.

Angesichts der Reize des Internets: Wie sehen Sie die Zukunft von Kulturhäusern?

Kulturhäuser wie der Burghof werden wichtiger, nicht unwichtiger. Gerade weil das Digitale vieles einfacher, aber nicht alles besser gemacht hat. Den Schauer, die Gänsehaut, die man spürt, wenn das Licht ausgeht und die Musik beginnt, das gibt es nur hier, nur live, nur gemeinsam. Kulturhäuser werden zu dem, was Marktplätze früher waren; Orte, wo eine Gemeinschaft sich selbst begegnet. Diese Rolle nehmen wir sehr ernst, und ich freue mich, sie gestalten zu dürfen.