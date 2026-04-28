Kultur in Lörrach: Was Kultur für junge Menschen bedeutet

Kultur ist teuer, wird schnell gemeckert. Doch viele wissen gar nicht, welche Rabatt-Möglichkeiten es gibt – besonders für junge Leute. Wir fragten im Lörracher Burghof nach.
Um die 70 Euro für ein Stimmen-Konzert? Solche einzelnen Preise wecken bei vielen den Eindruck, Besuche bei Kulturveranstaltungen wie Ballett, Konzert oder Kabarett seien sehr teuer, vor allem für junge Leute. Unsere Redaktion sprach über dieses Tema, besonders in Bezug auf Jugendliche, mit dem Leiter des Burghofs und des Stimmenfestivals. Dabei gingen wir auch der Frage nach, wie wichtig Kulturkonsum generell für Heranwachsende ist.