Im Rahmen der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats präsentierten Marcel Riedlinger und Manfred Sorg von der Gruppe Kunst und Kultur (KuKuS) die facettenreichen Pläne für die Veranstaltungsreihe im kommenden Jahr 2025.

Das vorgestellte Programm stieß bei den anwesenden Ortschaftsräten auf begeisterte Resonanz. Die Planungen der Gruppe KuKuS umfassen eine breite Palette an Veranstaltungen, die unterschiedliche künstlerische und kulturelle Interessen ansprechen sollen. So dürfen sich die Besucher unter anderem auf einen besinnlichen Gedichte-Abend freuen, der zum Innehalten und Genießen lyrischer Werke einladen wird. Dieser Abend findet am 6. Juni statt.

Lesen Sie auch

Musikliebhaber kommen bei einem geplanten Liederabend am 4. Juli, mit Armin Gomeringer, auf ihre Kosten. Im Bereich Film plant die KuKuS ein Kino-Spezial am 11. Juli. Der Nachmittag wird dabei den jüngsten Kinogängern gewidmet. Am Abend desselben Tages können sich dann die Erwachsenen auf einen ausgewählten Spielfilm freuen.

Chansons stehen im Mittelpunkt

Weitere interessante Programmpunkte sind die Chanson-Gespräche am 5. September mit Manfred Sorg und Marcel Riedlinger, die möglicherweise eine Kombination aus musikalischen Darbietungen und informativen Gesprächen rund um das Genre Chanson bieten.

Ein weiterer Höhepunkt im Jahresprogramm dürfte der Abend mit Harald Efinger und Freunden sein. Harald Efinger ist in der Region bekannt und seine Auftritte versprechen dabei hochkarätige Unterhaltung. Die Beteiligung seiner Freunde lässt auf ein abwechslungsreiches und besonderes Programm schließen.

Unsere Empfehlung für Sie Abenteuerspielplatz in Lauffen Deißlingen baut das legendäre Piratenschiff neu Nach Jahrzehnten der Abwesenheit kehrt das beliebte Spielgerät zurück – größer und abenteuerlicher denn je. Die Bauarbeiten in Deißlingen sollen bis November abgeschlossen sein.

Zum Ausklang des Jahres ist ein stimmungsvoller Adventszauber geplant, der sicherlich zur vorweihnachtlichen Atmosphäre in Lauffen beitragen wird. Hier dürfen sich die Besucher auf traditionelle Elemente, musikalische Darbietungen und andere festliche Aktivitäten freuen.

Programm findet großen Anklang

Die Qualität und Vielfalt des präsentierten Programms fand bei den Mitgliedern des Ortschaftsrats großen Anklang. Bernd Krause (CDU) brachte die allgemeine Anerkennung auf den Punkt, indem er sagte: „Wir können uns in Deißlingen-Lauffen glücklich schätzen, so eine rührige Truppe wie die KuKuS zu haben.“ Diese lobenden Worte unterstreichen die Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement der Gruppe und die Bedeutung ihrer Arbeit für das kulturelle Leben in der Gemeinde.