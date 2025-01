Kultur in Horb: Das Frühjahrsprogramm im Kulturhaus Kloster ist da

Ab sofort können sich Kulturinteressierte auf ein abwechslungsreiches und spannendes Veranstaltungsangebot freuen. Trotz des engen Zeitfensters, die Programmgruppe tagte – im zweiten Anlauf – erst Ende November vergangenen Jahres, entstand ein vielfältiges Programm. Dieses reicht von einem feinsinnigen Konzert mit der preisgekrönten Liedermacherin Laura Braun über schwäbische Coversongs der Band „Betty und die La La Buaben“ bis hin zu einer spritzigen Komödie und fantasievollem Kindertheater.

Das Programm für das Kulturhaus Kloster wird laufend aktualisiert und es können neue Veranstaltungen im Frühjahr hinzukommen. Es lohnt sich, regelmäßig einen Blick i auf die Social-Media-Kanäle oder den Veranstaltungskalender auf www.horb.de zu werfen. Dort finden sich aktuelle Informationen sowie ein n QR-Code.

Tickets für die einzelnen Veranstaltungen können an folgenden Vorverkaufsstellen in Horb am Neckar erworben werden: Tourist-Info & Stadtmarketing, Dammstraße 1/1, Telefon 07451 / 901-200; Buchhandlung Kohler, Hirschgasse 17, Telefon 07451 / 53880; Stadtbücherei Horb, Marktplatz 4, Tel. 07451 / 6970

Ein kurzer Überblick über das Frühjahrsprogramm

„Love-Love-Love“ - Musik und Lyrik, Freitag 14. Februar., 20 Uhr, Saal, Eintritt: 20 Euro/ 15 Euro. Olaf Creutzburg, bekannt als Jürgen Winterhalder aus „Die Fallers“: Poesie, Musik und Geschichten voller Romantik und Humor.

„Die drei kleinen Schweinchen“ – Kindertheater ab vier Jahren, Samstag 22. Februar , 15 Uhr, Saal, Eintritt: 6 Euro / 4 Euro, Veranstalter: Horb Aktiv.

„Vom Weg ab“ – Konzert Laura Braun, Freitag 14. März, 20 Uhr, Saal, Eintritt: 20 Euro / 15 Euro. Die preisgekrönte Liedermacherin Laura Braun begeistert mit autobiografischen, sozialkritischen Liedern.

Internationale Wochen gegen Rassismus

Jesus liebt Trans: Transidentität in der Familie, Mittwoch, 19. März, Saal, 19.30 Uhr, Eintritt frei, Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Horb-Mühlen, keb FDS, Integrationsbeauftragte der Stadt Horb. Der Vortrag erschließt Transidentität als Geschenk Gottes. Referent: Klaus Peter Lüdke, Evangelischer Pfarrer.

„Pinocchio“ – Kindertheater ab 4 Jahren, Samstag 22. März, 15 Uhr, Saal, Eintritt: 6 Euro / 4 Euro, Veranstalter: Horb Aktiv.

Betty und die La La Buabe „...dreimal so guat“ – Schwäbische Cover Songs, Freitag 4. April, 20 Uhr, Saal, Eintritt: 20 Euro / 15 Euro (Nachholtermin), Veranstalter: Stadt Horb.

„Nils Karlsson Däumling“ – Kindertheater ab 4 Jahren, Samstag 5. April, 15 Uhr, Saal, Eintritt: 6 Euro / 4 Euro, Veranstalter: Horb Aktiv.

„Die Bremer Stadtmusikanten“ – Kindertheater ab 4 Jahren, Samstag 17. Mai,, 15 Uhr, Saal, Eintritt: 6 Euro / 4 Euro, Veranstalter: Horb Aktiv.

„Mona Lisa ohne Rahmen“ - Solokomödie von Thomas Rau, Freitag, 23. Mai, 20 Uhr, Saal, Eintritt: 20 Euro / 15 Euro.

„Kikerikiste“, Samstag 28. Juni, 15 Uhr, Saal, Eintritt: 6 Euro / 4 Euro, Veranstalter: Horb Aktiv.