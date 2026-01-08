Kultur in Freudenstadt: Was im ehemaligen Grandhotel Waldlust 2026 auf dem Programm steht

Auch für 2026 haben die Denkmalfreunde Waldlust ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Den Auftakt machen dabei die „Guitar Wizards“ Christoph Neuhaus und Fabio Roveri.
Den Konzertauftakt in der Waldlust machen am Freitag, 9. Januar, ab 20 Uhr mit Christoph Neuhaus und Fabio Roveri, zwei „Guitar Wizards“ mit einer hochkarätig besetzten Band. An diesem besonderen Abend trifft der Stuttgarter Gitarrist und Landesjazzpreisträger Christoph Neuhaus auf den virtuosen italienischen Gitarristen Fabio Roveri, schreiben die Denkmalfreunde Waldlust in einer Pressemitteilung.