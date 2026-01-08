Kultur in Freudenstadt: Was im ehemaligen Grandhotel Waldlust 2026 auf dem Programm steht

Auch für 2026 haben die Denkmalfreunde Waldlust ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Den Auftakt machen dabei die „Guitar Wizards“ Christoph Neuhaus und Fabio Roveri.

Den Konzertauftakt in der Waldlust machen am Freitag, 9. Januar, ab 20 Uhr mit Christoph Neuhaus und Fabio Roveri, zwei „Guitar Wizards“ mit einer hochkarätig besetzten Band. An diesem besonderen Abend trifft der Stuttgarter Gitarrist und Landesjazzpreisträger Christoph Neuhaus auf den virtuosen italienischen Gitarristen Fabio Roveri, schreiben die Denkmalfreunde Waldlust in einer Pressemitteilung.

In einem kleinen Bergdorf inmitten der Toskana lernten sich die beiden Musiker vor über 10 Jahren kennen und es entwickelte sich eine tiefe musikalische Freundschaft mit vielen Jamsessions, Austausch und gemeinsamen Konzerten in Italien, heißt es weiter.

Nun ist Fabio zu Besuch in Deutschland und die beiden Gitarristen präsentieren in Duobesetzung ein Programm zwischen Jazz, Brasil und Pop, das die gesamte Bandbreite der Gitarre abbilde.

Neuhaus meets Roveri

Neuhaus sei ein Gitarrist geformt aus Gefühl, Gehör und Technik an der Schnittstelle zwischen Jazz, Groove, Blues und Folk. Ein vielseitiger Charakter aus Ecken und Kanten, mit rauen und glatten Seiten. Dabei sei er nicht der Typ der aneckt, aber einer der auffällt und Spuren hinterlässt im Gefüge der Gruppe und im Ohr des Zuhörers.

Als Künstler kreativ und interaktiv, als Musiker versiert und zuverlässig spielt Neuhaus sein Instrument Live und im Studio für zahlreiche Bands und Projekte, präsentiert eigene Formationen, komponiert und arbeitet als Workshop-Dozent, heißt es weiter in der Mitteilung. Neuhaus sei zudem Landesjazzpreisträger 2021 sowie Stipendiat der Kunststiftung Baden-Württemberg und Dozent für Jazzgitarre an der staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Er spielte unter andrem mit der SWR Big Band, Fola Dada, Paul Carrack, Max Mutzke und Joo Kraus.

Als vielseitiger Gitarrist mit Schwerpunkt Jazz und Pop und klassischer Ausbildung ist Roveri seit fast dreißig Jahren in der Musikszene aktiv, heißt es in der Mitteilung. Er lebt in der Nähe von Arezzo in der Toskana. Von dort aus trete er in zahlreichen Theatern und auf Festivals in Italien und im Ausland an der Seite national und international renommierter Künstler auf und decke dabei ein breites Spektrum an musikalischen Bereichen und Genres ab.

Konzertprogramm 2026

Am 24. Januar folgen in der Waldlust die Local Heroes von Cabanaz mit Latin Jazz, Soul und Funk. Der Tübinger Dizzy Krisch präsentiert am 7. Februar seine Vibraphone Diaries. Die Stuttgarter Formation „RePot“ singt sich am 13. Februar dreistimmig durch die Jahrzehnte. Hinter dem Namen „yndamite deli“ verbergen sich fünf Ausnahmemusiker, die am 27. Februar Soul Brass Musik für Herz und Bein spielen.

Der Posaunist und zweifache Grammy Gewinner Robin Eubanks kommt mit seiner European Connection am 7. März in die Waldlust. Am 10. April präsentiert das virtuose Gismo Graf Trio zusammen mit Cheyenne Gipsy Swing auf höchstem Niveau. Ausnahmetrompeter Joo Kraus gibt sich am 10. Mai erstmals die Ehre in der Waldlust.

Zudem gibt es noch weitere bereits bestätigte Highlights in der zweiten Jahreshälfte, die nun nach und nach auch auf die Webseite der Denkmalfreunde und in den Vorverkauf kommen, darunter „Poems on the Rocks“ am 16. Mai, „Frankfurt Special – Rockabilly“ am 13. Juni, „Lindy Kyei Swing Combo“ am 27. Juni und das Marian Petrescu Trio am 2. Juli.

Es folgen die Sommernacht in der Waldlust am 25. Juli, das Black Forest Jazzfestival: Caro Trischler Trio am 26. September, das Black Forest Jazzfestival am 9. Oktober, „Dr. Mablues and the detail horns“ am 24. Oktober, das Quintett mit Klaus Graf und Jakob Manz am 14.November, John and the Bluesfriends am 12.Dezember und Berta Epple – Unterm Baum am 19. Dezember.

Unterstützung gesucht

Um all diese Veranstaltungen gut über die Bühne zu bringen, benötigt das Team der Denkmalfreunde ständig engagierte Menschen, die beim Vorbereiten, an der Theke, in der Küche oder beim Einlass helfen, schreiben diese in ihrer Mitteilung. Wer Zeit und Interesse hat, könne sich gerne bei dem Verein melden.

Da noch die ein oder andere Veranstaltung hinzu kommen wird, lohne es sich zudem immer mal wieder auf die Webseite zu schauen. Weitere Informationen und Tickets im Vorverkauf gibt es online unter www.waldlust-denkmal.de.