Kultur in Efringen-Kirchen: Schuhe sind einfach eine Geschichte

Von den Schuhen einer gefeierten Operndiva bis zu den eleganten Tretern eines Trickbetrügers reichen die berührenden Schuhgeschichten in der Kulturscheune Kleinkems.

Um die legendär gewordenen 3000 Paar Schuhe von Imelda Marcos ging es nicht bei den „Schuhgeschichten“ am Freitagabend in der gut klimatisierten Kulturscheune Rabe.

Frauen wird ja bekanntlich ein Schuhtick nachgesagt, und es gibt auch viele Märchen und Mythen um Schuhe. Man denke nur an die „Zertanzten Schuhe“ der Brüder Grimm, die „Roten Schuhe“ von Andersen oder den verlorenen Pantoffel von Aschenputtel. Schuhe erzählen Geschichten.

Bislang gibt es aber keine literarischen Schuhgeschichten. Dem haben die Herausgeber Wolfram Schneider-Lastin und Christa Prameshuber nachgeholfen. Sie baten Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz um Beiträge für die Anthologie „Ich erröte vom Schaft bis zur Sohle“ – eine Geschichtensammlung, die vom Leben und Schicksal von Schuhen und ihren Trägerinnen zeugt.

Beide haben selbst vier eigene Geschichten dazu beigetragen, die sie vor gut 30 Zuhörern an diesem heißen Abend vortrugen.

Selbst Hausherr Rabe kennt Schuhgeschichten

Zur Einstimmung erzählte Hausherr Christian Rabe eine kleine Episode aus seinem Musikerleben als junger Orchesterfagottist an der Deutschen Oper am Rhein, wo er bei Proben immer dieselben Schuhe, aber sehr gepflegt, getragen hat, damit von seinen Kollegen gefoppt wurde und ein Gedicht darüber geschrieben hat.

Auf dem Lesetischchen stand weithin sichtbar ein knallroter hochhackiger Damenpumps, sehr dekorativ schon mal, und passend zu den erzählten und gelesenen Schuhgeschichten.

Idee entstand im Schuhmuseum in Linz

Die Idee dazu kam den beiden Herausgebern auf einer Lesereise durch Österreich beim Besuch des einzigartigen Schuhmuseums in Linz. Dort werden 830 Paar Schuhe aus allen Herren Ländern, Epochen und Provenienzen präsentiert. Als sie vor den Vitrinen standen, überlegten sich der Schauspieler und Zeitschriftenredakteur Wolfram Schneider-Lastin und die Autorin Christa Prameshuber, ob es überhaupt Kurzgeschichten gibt, bei denen Schuhe eine zentrale Rolle spielen.

Hinreißende Beiträge kamen zusammen

30 hinreißende Beiträge kamen zusammen, und die beiden Herausgeber waren völlig überrascht, welch eine unglaubliche Vielfalt an Schuhen es gibt und wie sie sich in Geschichten niederschlagen, in denen die Fußbekleidung zum Hauptdarsteller in einer Handlung wird. Eine Künstlerin machte sogar aus dem Buch kleine Kunstwerke, indem sie die Geschichten seitenweise „verwandelt“.

Die richtigen Schuhe für den Bühnenauftritt

Schon die erste Story war reizend. Schneider-Lastin hat in seiner frei erfundenen Erzählung „Die getrennten Brüder“ nicht über Ballett-, sondern über Opernschuhe fabuliert. Schuhe, die einmal der gefeierten Primadonna der Wiener Staatsoper, Maria Jeritza, gehört haben. Die berühmte Opernsängerin suchte Schuhe für die Bühne, genauer für ihren Auftritt in „Tosca“ an der New Yorker Met. Und da kamen nur die edlen Schuhe mit Pailletten aus Blattgold, Riemchen aus Seide, seidenüberzogenem Absatz und Stickereien in Goldfäden in Frage, hergestellt in Wien in einer K.u.K.-Schuhmacherwerkstatt im ersten Bezirk.

Das war zum Auftakt dieses literarischen Schuhsammelsuriums eine sehr hübsche, liebenswerte Geschichte über „das schönste und wertvollste Paar Damenschuhe“. Da konnte die berühmte Jeritza nur ausrufen: „Jesusmaria, is der fesch!“

Diebe stahlen mit Schuhen teure Ringe

Auf einer wahren Begebenheit beruht die Geschichte „Der Trick“ von Christa Prameshuber über einen als eleganten Gentleman getarnten Meisterdieb und seine Komplizin, die als Gaunerpärchen auf ungewöhnliche Art mit Hilfe von Schuhen teure Ringe verschwinden lassen. Ebenso spannend klang die Episode „Eingemauert“ über den Fund mittelalterlicher Kinderschuhe im Mauerwerk eines Zürcher Altstadthauses.

Prameshuber erzählte noch die wahre Geschichte über die Ballschuhe ihrer Mutter, die eine Rolle in dem Hörkrimi über Stilettos spielen. Der ausgelatschte Treter von Popstar Grönemeyer wurde als Zugabe aus der literarischen Schuhschachtel gezaubert.

Wieso ein Buch über Schuhe?

Allein schon diese einfallsreichen Schuh-Shortstories erklären die Frage, die sich nicht nur die Herausgeber stellten: Wie in aller Welt kommt man dazu, ein Buch über Schuhe zu schreiben?

Die Initiative kam von Schneider-Lastins Vorgängerbuch „Fragen hätte ich noch. Geschichten von unseren Großeltern“, das unverhofft zum Bestseller avancierte und schon die dritte Auflage erlebt. Diese Sammlung von persönlichen Geschichten, die in keinem Geschichtsbuch zu finden sind (darunter eine von Christa Prameshuber über ihren Linzer Großvater), gab den Anstoß, das Thema auf Schuhe auszuweiten.

Beide Bücher lagen auf dem Büchertisch aus und wurden gerne signiert. Zwischen den Leseblöcken mit den Erinnerungen an Schuhwerk spielte Hans Fuhlbom am Flügel Stücke von Schumann, Bartók und Beethoven, was dem Ganzen noch eine musikalische „Schuhgröße“ verlieh.