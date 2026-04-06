Kultur in Efringen-Kirchen: Jüdisches Erbe ist Teil der Gegenwart

Über Gemeinsamkeiten und Unterschiede des ehemaligen jüdischen Lebens in der Oberrheinregion sprach der Historiker Christophe Woehrle in der Alten Schule in Efringen-Kirchen.
Der Vortrag von Christophe Woehrle machte deutlich: Erinnerungskultur betrifft die Gegenwart hautnah. Eingeladen hatte der Arbeitskreis Stolpersteine, der sich im Juli 2023 in Efringen-Kirchen zusammengefunden hatte und etwa 20 Mitglieder stark ist. Stolpersteine, ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, erinnern mit inzwischen über 100 000 verlegten Exemplaren weltweit an die Opfer der Naziherrschaft und werden als das größte dezentrale Mahnmal der Welt bezeichnet.