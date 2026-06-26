Kultur in Efringen-Kirchen: Einzigartiger Stücke englischer Komponisten

Das nächste Konzert in der Reihe der Blansinger Konzerte trägt den Titel „Summer Flowers“. „Musicæ Spontæ“ ist ein Kammermusikensemble für Alte Musik.
Instrumentalmusik mit klanglichen Bildern eines sommerlichen englischen Gartens stellt das Quartett „Musicæ Spontæ“ beim nächsten Blansinger Konzert in der St. Peterskirche am Sonntag, 5. Juli, ab 17 Uhr unter dem Namen „Summer Flowers“ vor. Das Programm besteht aus einer Sammlung einzigartiger Stücke englischer Komponisten wie James Oswald, John Playford oder Henry Purcell bis hin zu Georg Friedrich Händel, die auf Sommerblumen basieren.