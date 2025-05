Kultur in Donaueschingen: Kundgebung der guten Töne in St. Johann

1 Professor Tobias Willi aus Zürich präsentiert Orgelwerke der britischen Kämpferin für Frauenrechte Ethel Smyth. Foto: Ulrich Christ Zum Aktionstag gegen Homophobie spielt der Zürcher Professor Tobias Willi bei einem Orgelkonzert Werke einer britischen Frauenrechtlerin.







Link kopiert



Ein ausgesprochen besonderer „Impuls von der Quelle“ erwartet die Zuhörer am Samstag, 17. Mai, um 11.30 Uhr in der Stadtkirche St. Johann Donaueschingen. Nicht nur sitzt mit Tobias Willi, Professor für Orgel und Orgel-Improvisation an der Zürcher Hochschule ZHdK, einer der hochkarätigsten Organisten und Musikerpersönlichkeiten des deutschsprachigen Raums an der Mönch-Orgel in der Stadtkirche St. Johann. Auch die Stückwahl ist zu diesem außergewöhnlichen Tag maßgeschneidert, wie die Veranstalter schreiben.