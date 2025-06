Ein Künstlerleben konserviert in Bildern

Kultur in Donaueschingen

7 Der Tag von Hans Lang war immer gut ausgefüllt, wie diese illustrierte Uhr zeigt. Dieses Geschenk hat ihm seine Tochter Christel Lang als Kind gemacht. Foto: Denise Kley 7 Bilder - Fotostrecke öffnen Hans Lang hinterlässt Tausende von Werken. Der Schwiegersohn gewährt uns einen exklusiven Blick ins Atelier.







Link kopiert



Wer durch das Gartentor an der Wasserstraße 1 tritt, könnte meinen, sich in den Vorgarten der Villa Kunterbunt verirrt zu haben: Das Gartenhäuschen hat einen farbenfrohen Anstrich, eine alte Kirchturmuhr hängt an der Fassade des Wohnhauses, eine Fisch-Skulptur aus Altmetall steht mittig im Garten – und dazwischen sind überall kleine Schätze, Kunstwerke und Kleinode versteckt.