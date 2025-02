Anzeige HGV Oberndorf und Schulen bringen Schüler und Azubis ins Gespräch

„Schüler meets Azubi“ ist ein Format, bei dem die Oberndorfer Schulen gemeinsam mit dem Handels- und Gewerbeverein Oberndorf Schülerinnen und Schüler mit Ausbildungsbetrieben zusammenbringen. In diesen Tagen kamen dazu mehr als 400 junge Frauen und Männer in die Neckarhalle, um sich an 42 Messeständen über ihre beruflichen Möglichkeiten zu informieren. Erstmals wurden in diesem Jahr auch Duale Studiengänge präsentiert. Erfahren Sie hier, was an den Ständen los war und was das Besondere von „Schüler meets Azubi“ ist.