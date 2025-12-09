Kultur in Calw: Chris de Burgh kommt am 31. Juli wieder nach Calw

Die Organisatoren des Calwer Klostersommers in Hirsau 2026 konnten den britisch-irischen Weltstar für einen weiteren Auftritt gewinnen.
Auf vielfachen Wunsch kehrt er zurück: Nach seinem überwältigenden, restlos ausverkauften Auftritt im Jahr 2024 dürfen sich Musikfans im Sommer 2026 erneut auf einen ganz besonderen Abend freuen: Chris de Burgh gastiert am 31. Juli 2026 erneut beim Calwer Klostersommer in Hirsau – und bringt seine einzigartige Mischung aus Atmosphäre, Emotion und musikalischer Erzählkunst mit ins historische Kloster.