Kultur in Calw: Chris de Burgh kommt am 31. Juli wieder nach Calw

Die Organisatoren des Calwer Klostersommers in Hirsau 2026 konnten den britisch-irischen Weltstar für einen weiteren Auftritt gewinnen.

Auf vielfachen Wunsch kehrt er zurück: Nach seinem überwältigenden, restlos ausverkauften Auftritt im Jahr 2024 dürfen sich Musikfans im Sommer 2026 erneut auf einen ganz besonderen Abend freuen: Chris de Burgh gastiert am 31. Juli 2026 erneut beim Calwer Klostersommer in Hirsau – und bringt seine einzigartige Mischung aus Atmosphäre, Emotion und musikalischer Erzählkunst mit ins historische Kloster.

„A Summer Night with Chris de Burgh“ live im Kloster Schon sein erstes Konzert beim Calwer Klostersommer war ein Ereignis: Das Kloster war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Stimmung magisch, die Kulisse spektakulär. Der britisch-irische Weltstar verwandelte den Innenhof mit seiner Stimme, seiner Gitarre, seinem Klavier – und einer spürbaren Nähe zum Publikum – in einen Ort voller Geschichten und Gänsehautmomente.

Viele Besucher sprachen damals von einem der schönsten Open-Air-Abende der Saison. Und genau deshalb war der Wunsch nach einer Wiederholung laut und eindeutig.

Im Rahmen seiner viel beachteten Solo-Konzerte, die seit Jahren deutschlandweit für ausverkaufte Säle sorgen, präsentiert Chris de Burgh auch in Hirsau einen musikalischen Querschnitt aus fünf Jahrzehnten Karriere. Rund 30 Songs, zwei Stunden voller Hits, Klassiker und Überraschungen – ganz reduziert auf das Wesentliche: Stimme, Instrument und Herz.

Besonderes Ambiente beim Klostersommer

Gerade im besonderen Ambiente des Calwer Klostersommers entfaltet diese Art des Auftretens eine einmalige Wirkung: Die offene Klosterarchitektur, die warmen Sommernächte, das nahe Publikum – all das macht ein Konzert mit Chris de Burgh hier zu einem unvergleichlichen Erlebnis, heißt es in der Ankündigung. Die intime Atmosphäre seines Solo-Programms passt perfekt in diesen Rahmen. Wer Chris de Burgh live erleben möchte, sollte sich frühzeitig Tickets sichern – beim letzten Mal war die Veranstaltung Wochen im Voraus restlos ausverkauft.

Das Konzert von Chris de Burgh beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Eintrittskarten gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen, über die Hotline 01805/70 07 33 oder unter www.reservix.de. Infos und alle Acts unter www.klostersommer.de.