1 Dirigent Karl Scheu probt mit dem Projektchor, der Sänger aus Kommingen, Gutmadingen und Riedöschingen umfasst, einmal pro Woche, um die „Messe brève" umfassend einzustudieren. Foto: Conny Hahn

Das Kirchen-Doppelkonzert zu Ostern verspricht Hörgenuss. Denn aufgeführt wird die „Messe brève“ des französischen Romantikers Léo Delibes. Den zweiten Teil gestaltet das Bläserquintett The Brass Makers.









Ein Kirchen-Doppelkonzert der besonderen Art steht am Sonntag, 27. April, in Kommingen an. Der Kirchenchor lädt gemeinsam mit weiteren Projektsängern sowie dem Bläser-Ensemble „The Brass Makers“ in die katholische Kirche St. Cyriak ein.