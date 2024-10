Wie die Mediothek in Balingen Jubiläum feiert

Kultur in Balingen

1 Maxi Goessler-Killic (von links) und Monika Gündler vor der Jubiläumstorte Foto: Holderied

Die Mediothek in Balingen hat in diesem Jahr ihr Jubiläum. Zum 100-jährigen Bestehen fand am Freitag eine Veranstaltung für die ganze Familie statt.









Kinderschminken, Fotobox und eine Candybar – die Mediothek in Balingen feiert 100-jähriges Jubiläum. Am Freitag hat die Mediothek in diesem Rahmen einen Aktionstag organisiert passend zum Welttag der Bibliotheken.