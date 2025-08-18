Kultur in Balingen: So war der erste Festivalabend

1 Foto: Andrea Schatz Salsa Party bringt den Sommer nach Balingen zurück







Link kopiert



Die Stuttgarter Formation „Caballo Negro“ zauberte zum Auftakt des Balinger Kulturfestivals am Dienstagabend das herbeigesehnte Sommer-Feeling auf den Marktplatz. Bereits mit dem ersten Takt fanden sich zahlreiche Tänzerinnen und Tänzer vor der Bühne ein. Die sehr gut besuchte Veranstaltung ließ keine Wünsche offen: Die zehnköpfige Combo lieferte Salsa-Musik vom Feinsten, Tanzlaune und Urlaubsfeeling waren den vielen lachenden Gesichtern deutlich anzusehen. Sommerliche Getränke und leckere Snacks vervollständigten die chillige Abendstimmung.