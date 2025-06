Kultur in Aufen: Musikerlegende Lex Binder sagt Adieu

1 Die Vorsitzenden Jakob Wagner (links) und Thorsten Schäfer danken Leander Binder (Mitte) in ihrer Laudatio für seine 73 Jahre als aktiver Musiker beim Musikverein Aufen. Foto: Rainer Bombardi Nach 73 Jahren endet die Aktivität im Musikverein. Die Aufener Musiker geben ein gelungenes Jahreskonzert. Gäste aus der Schweiz bereichern das Programm.







Eine Konzerttrilogie mit besonderen Momenten erlebte das Publikum während des Jahreskonzerts, zu dem der Musikverein Aufen in die Grüninger Haselbuckhalle eingeladen hatte. Unter dem Konzertmotto „Around the Whiskey in the Jar“ entführten die Gastgeber mit dem gleichnamigen Stück und dem Konzertwerk „Lord Tullamore“ in die Weiten irischer Lebensphilosophien. Hinzu kam eine musikalische Vielfalt, in der sich die Gastgeber zwischen anspruchsvollem konzertantem Orchester und der Unbeschwertheit des swingenden Sounds im Stil einer Big Band präsentierten.