Das war ein wirklich einmaliges Erlebnis: Weil ihre Partnerin Petra Binder ausfiel, trat Doris Reichenauer von Dui do on de Sell ausnahmsweise mit dem Kabarettisten Christoph Sonntag beim Comedy-Abend des SV Althengstett auf.















Althengstett - Ganz kurzfristig hatte ein Krankheitsfall das Duo "Dui do on de Sell" gesprengt – der Termin am Samstagabend in der Althengstetter Festhalle stand auf der Kippe. "Ich bin so froh, dass wir den Comedy-Abend doch noch durchführen konnten. Wir hatten schon alles aufgebaut und angerichtet", erklärte Dieter Frick. Dem Ehrenvorsitzenden des SV Althengstett war die Erleichterung ebenso anzusehen wie Doris Reichenauer, die es geschafft hatte, ihren Kollegen Christoph Sonntag als "de Sell-Ersatz" für Petra Binder zu gewinnen.

Mit viel Beifall honoriert

Die beiden hatten in Stuttgart eine Aufzeichnung für den SWR vorgenommen, als die Nachricht von Binders Ausfall eintraf. Sonntag hatte sich spontan als "Aushilfe" zur Verfügung gestellt. "Jetzt können wir etwas trinken", zeigte sich Reichenauer nach dem Auftritt unheimlich erleichtert – auch weil die Besucher ihre Bemühungen und den gemeinsamen Auftritt mit Christoph Sonntag nach dem fantastischen Finale mit der Status-Quo-Improvisation "Schwaben Over the World" und einem "Petra, werde schnell wieder gesund" mit viel Beifall honoriert hatten. "Ich war heute unheimlich nervös. Wir hatten nur ganz wenig Zeit, etwas vorzubereiten und das dann quasi vor meinem Heimpublikum zu präsentieren", zeigte sie sich über das Verständnis aus den Reihen der knapp 300 Besucher dankbar.

Die bekamen kein Programm von der Stange, sondern pure Improvisationskunst geboten. Natürlich fehlten die spitzen, oft zweischneidigen Dialoge, die das Duett mit Petra Binder mit auszeichnen. Dafür war der gut zweistündige Auftritt mit vielen Gags zu den unterschiedlichsten Themen bunt gewürzt. Dazu hatte Sonntag noch einiges von seiner "Weltreise" zu berichten. Die endete zwischendurch auch mal bei einer Besucherin aus Nordrhein-Westfalen. "Was isch do passiert? Nemme bremse könne? Oder wolltet se mal ihr Geberland kenna lerne", fragte Reichenauer.

Sohn spielt in Althengstett

Ein ganz besonderes Bonbon war natürlich der Umstand, dass man früher von Gechingen aus nach Heng­stett oder Stammheim busiert hat. Der Blick zurück von Reichenauer sorgte nicht nur für viele Lacher, sondern weckte auch die eine oder andere Erinnerung an viele Motorpannen, die dann in irgendeinem Waldweg repariert wurden. Dass der Sohn von Reichenauer auch noch in Althengstett in zentraler Position als Fußballer – das geht ja als Gechinger gar nicht – aktiv ist, verlieh der gesamten Veranstaltung auch noch eine persönliche Note.

Die bunte Mischung aus Regionalem von Reichenauer und der weiten Welt von Sonntag erwies sich im Verlauf der Veranstaltung als nahezu genial. Die Besucher konnten am Ende des Programms jedenfalls mit dem Eindruck von einem einmaligen Erlebnis die Althengstetter Festhalle verlassen.