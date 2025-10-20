Kultur im Wiesental: Wiesentäler Kulturwochen spiegeln die Vielfalt von Schönau

Mit einer gut besuchten Vernissage „Zwei Versionen eine Ausstellung“ sind die zehnten Wiesentäler Kulturwochen in Schönau gestartet.
Die Eröffnung der zehnten Wiesentäler Kulturwochen war Anlass für Bürgermeister Peter Schelshorn, über die Bedeutung dieser Veranstaltungsreihe zu sprechen. Diese zehnte Auflage der Wiesentäler Kulturwochen mit einem abwechslungsreichen und generationsübergreifenden Programm würde die kulturelle Vielfalt der Stadt widerspiegeln, sagte Schelshorn bei der gut besuchten Vernissage im Bürgersaal. Zehn Jahre Kulturwochen sind nach Worten von Schelshorn zehn Jahre Kreativität, Musik, Literatur, Begegnung und Bereicherung des kulturellen Lebens im oberen Wiesental.