Im Sommer verwandelt sich die Burg Zavelstein in eine Kulisse voll kultureller Vielfalt. Über eineinhalb Monate kommen Besucher in den Genuss von Kino, Theater und Literatur.

Was zwischen 2016 und 2022 noch als Zavelsteiner Burgtheater zahlreiche Besucher in die Burgruine Zavelstein lockte, hat sich in den vergangenen zwei Jahren zu einem vielfältigen kulturellen Angebot entwickelt: dem Zavelsteiner Burgsommer.

Von Samstag, 14. Juni, bis zum Sonntag, 27. Juli, finden dort vor mittelalterlicher Kulisse wieder viele kulturelle oder naturbezogene Veranstaltungen statt. Das 14-teilige Programm entsteht in enger Zusammenarbeit zwischen der Teinachtal-Touristik, dem Regionentheater aus dem schwarzen Wald und weiteren Akteuren aus der Region – insbesondere dem Schwarzwaldverein, der sich um den Erhalt der Burgruine kümmert.

Die Idee dahinter, so Andreas Jendrusch vom Regionentheater, sei es vor allem lokalen Künstler eine Plattform zu bieten. In dieser einzigartigen Spielstätte auftreten zu dürfen, das gebe es auch nicht alle Tage, fügt er hinzu. Von lokalen Bands, Kinofilmen, Theateraufführungen und Familienveranstaltung: Den Veranstaltern sei es ein Anliegen, hochwertige Kultur in ihrer ganzen Breite zu präsentieren. Und aufzuzeigen: „Die Kultur ist auch bei uns im Teinachtal zu Hause.“

Die Eröffnung am 14. Juni macht zum Beispiel das Kinomobil Baden-Württemberg mit dem Film „Better Man – Die Robbie Williams Story“, der die Biografie des Sängers aus der Perspektive eines Affen wiedererzählt. Die Vorführung beginnt um 21.30 Uhr, bei schlechtem Wetter soll sie ins Kulturzentrum KoNi ausweichen – wie die meisten Veranstaltungen.

Theaterprogramm für Jung und Alt

Am 21. Juni um 16 Uhr feiert das Regionentheater aus dem schwarzen Wald die Premiere von Wickie und die starken Männer. Lange habe das Theater um die Rechte für Wickie ringen müssen, wie Jendrusch erzählt. Dabei bringe das Theater eine Stimmung auf die Bühne, für die sie allgemeinhin bekannt seien: „Eine Mischung aus Gesang und humoristischen Einlagen, die auch mit viel Tiefe um die Ecke kommt.“

Am 26. Juli präsentiert das Theater mit „Die drei Muske(l)tiere“ eine weitere Premiere – dieses Mal für ein erwachsenes Publikum. Mit viel Humor wolle die Truppe die Fechtkunst auf der Bühne zelebrieren, so Jendrusch. Für die Proben sei sogar extra ein Professor für Fechtkunst an der deutschen Fechtakademie engagiert worden. „Die ersten Muskelkater spüren wir bereits.“

Kabarett und Chorauftritte runden die Sache ab

Die drei Künstlerinnen von den Töchter Liebelsbergs – Birgit Heintel, Leonore Schöttle und Sara Mahle – kommen am 12. Juli mit ihrem humorvollen Programm zum ersten Mal ins Teinachtal. „Wir erzählen unsere eigenen Geschichten, die mit viel Humor – und viel Quatsch – zum Nachdenken anregen sollen, sagt Leonore Schöttle.

Den Abschluss machen die „Dudes and Girls“ mit einer Matinée am 27. Juli – vier Kerle und sieben Mädels, wie Roland Stöß, einer der Sänger, seine Truppe beschreibt. Von Pop bis Rock, deutschen Liedern und kirchlicher Musik ist alles in ihrem Repertoire vertreten, langweilig sollte es den Zuhörern also nicht werden, ist sich Stöß sicher. Der Chor ist schon zum zweiten Mal beim Burgsommer dabei. „Selbst wenn ich nicht singen würde, einen Ausflug zum Burgsommer würd ich trotzdem machen.“ Auch wenn er nur eine rote Wurst esse. „Ich hab richtig Lust.“

Weitere Informationen, die Termine und Tickets finden Interessierte unter zavelsteiner-burgsommer.de. Manche Veranstaltungen sollen auch kostenlos besucht werden können.