Kultur im Subiaco Kino: Kabarett mit Biss

Eva Eiselt präsentierte im Rahmen des Theater-Rings ihr Programm „Jetzt oder sie“ – ein Abend voller Sprachwitz und unbequemer Wahrheiten über Rollenbilder.
Die Einen Abend zum entspannten Zurücklehnen hatte Kabarettistin Eva Eiselt ihrem Publikum auf der Subiaco-Bühne nicht versprochen – und dieses Versprechen hielt sie konsequent ein. Mit ihrem Programm „Jetzt oder sie“ lieferte sie im Rahmen des Theater-Rings keine einfachen Antworten, sondern forderte zum genauen Hinsehen auf – auch dort, wo es unbequem wird.