Kultur im Schloss Wolfach: Deshalb kamen die Mittwoch-Konzerte so gut an

Deshalb kamen die Mittwoch-Konzerte so gut an

1 Der Innenhof des Wolfacher Schlosses bietet im Sommer reichlich Platz für Konzertabende in einer besonderen Atmosphäre. In diesem Jahr wichen die Veranstalter jedoch meist auf die Schlosshalle aus – witterungsbedingt. Foto: Kornfeld

Die Kulturveranstaltungen ziehen Besucher aus nah und fern an. Die Reihe „Mittwochs im Museum“ findet heute ihren Saisonabschluss. Mitorganisatorin Sylvia Reiser zieht eine gute Bilanz und gibt Ausblicke.









Eine buntes Kulturprogramm wird Besuchern seit Jahren im Wolfacher Schloss geboten. Besonders die verschiedenen Konzerte lockten die Menschen in das historische Gebäude. Auch in diesem Jahr holte die Reihe „Mittwochs im Museum“ des Vereins Kultur im Schloss Wolfach zahlreiche Musiker und Bands auf die Bühne. Den Abschluss der Saison macht am 4. September Abend die Formation „Tilo Lutz and Friends“.