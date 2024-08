Während der Sommer sich zurzeit von seiner besten Seite zeigt, wirft der Herbst bereits seine Schatten voraus: Der Vorverkauf für die Veranstaltungsreihe „Kultur im Museum“ hat begonnen. Über das Programm informieren Tourist-Information und Kulturamt in einer Mitteilung.

„Fahndung läuft!“ heißt es mit Helga Becker alias „Frau Nägele“, die am Freitag, 27. September, den Auftakt in der Zehntscheuer gibt. Ihre jahrzehntelange kriminologische Erfahrung – hart erarbeitet mit dem Thriller in der Hand oder in langen Kriminächten vor dem Fernseher – überträgt Frau Nägele mühelos auf ihren schwäbischen Alltag, heißt es in der Ankündigung. Frau Nägele horcht an verschlossenen Türen, schwätzt wie ein Buch und kombiniert messerscharf. Als schwäbische Miss Marple laufe sie zu Hochtouren auf. Bei ihrer Familie, im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft.

Niemand ist vor ihren Ermittlungstaktiken sicher. Frau Nägele hat dabei nicht nur eine große Leidenschaft für Verbrechen, sondern auch für Krimimelodien. Sie würzt das Programm mit Titeln wie „Der Kommissar“ von Falco, „Mackie Messer“, „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ oder dem legendären „Kriminaltango“.

Frau Nägele in Hochform. Foto: Richard Becker

Frau Nägele testet ebenso die Lachmuskeln ihrer Gäste wie auch ihre schwäbischen Sprachkenntnisse, ihre Musikalität und ihre Kombinationsgabe, heißt es weiter.

Über die Achterbahnfahrt der Mutterschaft

Am Freitag, 25. Oktober, berichtet Marie Lumpp in ihrem One-Woman-Comedy-Theaterstück unter dem Titel „Mama ohne Plan“ über gute Zeiten, gut gemeinte Ratschläge – und den Versuch, stets alles richtig zu machen. Jede Mutter erinnert sich an den Moment zurück, in dem sich ihr Vorname in „Mama“ änderte. „Marie“ findet sich „plötzlich“ als zweifache Mutter in Jogginghose auf dem Spielplatz wieder – und nichts ist mehr wie früher.

Marie Lumpp ist eine „Mama ohne Plan“. Foto: Moritz „Mumpi“ Künster

Marie Lumpp spielt, singt und schimpft in atemberaubender Offenheit über die Achterbahn der Mutterschaft und springt dabei rasant durch 13 verschiedene Rollen, so die Veranstalter.

In Kanada ist „Suddenly Mommy“ seit Jahren ein Comedy-Hit. Schauspielerin und Sängerin Marie Lumpp bringe ihn nun auch nach Deutschland und schlüpfe dabei in die Rolle der „Mama ohne Plan“ – was ihr leichtfalle, da sie auch im echten Leben selbst den Spagat zwischen Bühne und Baby meistern müsse. Die Veranstalter versprechen eine humorvolle Show über erschütternde Erkenntnisse und darüber, dass alles immer anders kommt, als man es plant.

„Scherztherapie – Lachen, bis einer heult“ heißt es dann am Freitag, 22. November, mit Komiker Ingo Oschmann. „Wie oft stehen wir fassungslos da, schütteln den Kopf und denken: ‚Hä?! Alle bekloppt, oder was?‘ Ob Familie, Freunde, Beruf, irgendwie läuft immer etwas schief. Aber verzweifeln gilt nicht, auch wenn wir stellenweise das Gefühl haben, nur Beobachter unseres eigenen Lebens zu sein“, heißt es dazu in der Ankündigung.

Stand-up-Comedy mit Wiedererkennungseffekt

Komiker Ingo Oschmann seziere in seinem neuen Programm das große Ding, Leben genannt, und lege mit feinem Skalpell und pointierter Präzision das schlagende Herz frei. Ganz nach dem Motto „Lach kaputt, was dich kaputt macht“.

Oschmann verbinde Stand-up-Comedy mit Wiedererkennungseffekt, pfiffiger Improvisation und spannenden, verblüffenden Zaubertricks zu einem Abend der Extraklasse, so die Veranstalter weiter. Das mache er seit über 30 Jahren auf Deutschlands Bühnen, im Fernsehen und im Radio – und das richtig gut.

Details zu den Tickets und den Veranstaltungen

Vorverkauf

Ab sofort können Karten für die Reihe „Kultur im Museum“ im Herbst erworben werden. Im Vorverkauf werden sowohl Einzelkarten für die Veranstaltungen als auch ein Exklusivpaket für alle drei Abendtermine angeboten. Erhältlich sind die Eintrittskarten bei der Tourist-Information Dornstetten und der VR-Bank Dornstetten-Horb eG.

Die Veranstaltungen

Beginn ist um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Veranstaltungsort für den ersten Abend ist die Zehntscheuer, für die beiden weiteren Abende der Bürgersaal im Dornstetter Rathaus. Vor Beginn der Veranstaltungen gibt es eine Bewirtung.