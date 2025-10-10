Kultur im Kleinen Wiesental: Tänzerin Pilar Buira will sich verstärkt der Familie widmen

Tanzlehrerin Pilar Buira beendet ihre Kulturarbeit auf dem Rosenhof in Tegernau-Schwand – aus gesundheitlichen Gründen.
Wie die Tänzerin in ihrem aktuellen Newsletter schreibt, zieht sie sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Kulturbetrieb zurück. „Künftig werde ich meine Zeit und Kraft der Familie und der Companie vis à vie widmen“, schreibt sie weiter.„Das bedeutet, dass ich für 2026 keine Kulturveranstaltungen geplant habe. Ob und in welcher Form künftig Kulturangebote auf dem Rosenhof gemacht werden, entscheiden die Bewohner – es wird sich zeigen.“