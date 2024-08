„Kultur im Freien“ in Wildberg: „Zufallsgeschichte“ entpuppt sich als Erfolgsmodell

„Kultur im Freien“ in Wildberg

1 Veranstaltungstechniker Marko Sommer justierte die Bühnenscheinwerfer. Foto: Klaus Zimmermann

Die Veranstaltungsreihe „Kultur im Freien“ mit ihrem bunten Programm lädt schon zum vierten Mal in die Schäferlaufstadt ein. Eine fruchtbare Zusammenarbeit – doch wie kam es überhaupt dazu, und was steckt alles dahinter, wenn es heute wieder losgeht?









Link kopiert



Im Grunde sei es eine Zufallsgeschichte, wie sich die Veranstaltungsreihe „Kultur im Freien“ entwickelt habe, verrät Klaus Zimmermann vom Veranstalter Event-Media-Tec. Zum vierten Mal in Folge findet Kultur im Freien in der historischen Schlossanlage in Wildberg statt.