Ab Mittwoch, 7. August, findet „Kultur im Freien“ für fünf Tage in Folge in Wildberg statt. Ort des Geschehens ist die Schlossanlage.

Für die erfolgreiche Veranstaltungsserie mit Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedensten Genres sucht sich die EMT Event-Media-Tec GmbH immer außergewöhnliche Orte für mehrere Tage der „Kultur im Freien“ aus.

Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Ein Schirm empfiehlt sich dabei fast immer: Bei Sonnenschein gegen die Hitze, und, falls es mal regnet, ist man mit Schirm oder Regenjacke geschützt vor der Bühne und hat jede Menge Spaß.

„Kultur im Freien“ lädt zu Comedy und Live-Musik nach Wildberg. In der imposanten Kulisse der historischen Schlossanlage zündet EMT in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und den Vereinen „Für Wildberg“ und dem Förderverein Schäferwagen „Hotel“ Wildberg ein Feuerwerk sommerlicher Kulturleckerbissen.

Hillus Herzdropfa

Den Start machen am Mittwoch, 7. August, Hillus Herzdropfa. Als Bühnenfiguren Lena und Maddeis, präsentieren sie mit ihrem Programm „Durch digg ond denn“ einen köstlich humorvollen Rückblick auf 20 Jahre Bühnenpräsenz. Mit Witz und Charme nehmen die beiden die typisch schwäbischen Befindlichkeiten aufs Korn. Von den „Brettern, die kein Geld bedeuten“ feuern beide eine Lachsalve nach der anderen direkt aufs Zwerchfell des Publikums, frei nach dem Motto: „Frog mi, sonscht muasch joh domm sterba!“. Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr. Tickets im Vorverkauf ab 22 Euro.

ABBAmaniac

Danach, am Donnerstag, 8. August, sind Schlaghosen, Plateauschuhe und – wer mag – Föhnwelle angesagt: ABBAmaniac – Verrückt nach ABBA, die Tribute Show nimmt mit auf eine Zeitreise zurück in die siebziger und achtziger Jahre. Mit Silberhemd, Spiegelkugel und den Welthits „Chiquitita“, „Super Trouper“, „Dancing Queen“ und natürlich „Waterloo“ wird der Schlosshof zum Dancefloor: „Mamma Mia – here we go again!“. Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 0 Uhr, Tickets im Voverkauf ab 24 Euro.

Viva La Vida

Freitag, 9. August, geben VIVA LA VIDA – A tribute to Coldplay alles, um mit Keyboard- und Gitarrengroove tiefe Emotionen und harte Rhythmen authentisch echt auf die Bühne zu bringen. Die vier außergewöhnlichen Musiker beherrschen ihre Instrumente perfekt und verzaubern die Schlossanlage in eine soundgewaltige Arena. Der Veranstalter ist sicher: „Zusammen mit der spektakulären Lichtshow wird das faszinierende Konzert zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis.„ Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr, Tickets im Vorverkauf ab 30 Euro.

Dicke Fische

Samstag, 10. August, wird eine der coolsten unplugged Bands Deutschlands, Dicke Fische, mit ihrem Publikum tief in einen berauschenden Ozean ihres abwechslungsreichen Repertoires eintauchen. Mit ihren drei Stimmen, zwei Gitarren und einer „Holzkiste“, dem Cajon, beweisen Dicker Fische bei jedem Konzert ihre technische und musikalische Qualität auf Spitzenniveau. Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr, Tickest im Vorverkauf ab 20 Euro.

Aus voller Kehle für die Seele

Den Abschluss der „Kultur im Freien“ in Wildberg macht am Sonntag, 11. August, Patrick Bopp – Aus voller Kehle für die Seele mit „Unsre kleine Band“. Bei ihm ist das Publikum gefragt: Ein mitreißendes Mitmachkonzert für alle, die gerne singen und dabei auch einmal von einer professionellen Live-Band begleitet werden wollen. Auf dem Programm stehen Klassiker aus der Rock- und Popgeschichte, Schlager sowie NDW- und Sommerhits, bei denen wirklich jeder textsicher ist. Einlass ist hier schon ab 17 Uhr, udn der Beginn um 18 Uhr, Tickets im Vorverkauf ab 22 Euro.

Infos und Tickets

Alle Infos und Tickets gibt’s unter www.kulturimfreien.de, Ticketshop für die Einzelveranstaltungen: www.emt-event-media-tec.reservix.de/events, direkt bei Event-Media-Tec GmbH in Herrenberg-Gültstein und an allen bekannten Reservix VVK-Stellen. Restkarten sind an der Abendkasse – soweit noch verfügbar – zu einem Aufpreis von drei Euro erhältlich.